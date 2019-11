Theaterstück "Last Park Standing" Liebe in Zeiten von Erdogan

Es ist das Porträt zweier junger Frauen in Flammen, das auf der Bühne des Stuttgarter Staatsschauspiels zu bewundern ist: Die eine heißt Umut und lebt in Istanbul, die andere heißt Janina und wohnt in Berlin. Sie begegnen sich im Juni 2013 in aufregenden Zeiten - während der Demonstrationen in und um einen Park in Istanbul, der nicht beim Namen genannt wird.

In einer Szene des Stücks sehen wir Janina und Umut im Park ein Zelt aufstellen, eine Steppdecke ausbreiten und dann am Reißverschluss des Zelts zerren, bis sie sich dem Blick der Zuschauer entzogen haben. Janina und Umut sind ein vor frischem Glück japsendes Liebespaar.

"Last Park Standing" heißt das Stück der in Istanbul lebenden Autorin Ebru Nihan Celkan, das der Regisseur Nuran David Calis in Stuttgart als Uraufführung präsentiert. Zwei junge Frauen begeistern sich füreinander und für die Aufbruchsstimmung auf Istanbuls Straßen - und als plötzlich Tränengasschwaden die Luft verpesten und von Polizisten verprügelte Aktivisten vor Schmerz brüllen, halten die beiden Liebenden zusammen.

"Alle sind so ein bisschen neben der Rolle"

In Berlin demonstrieren sie unter der Regenbogenflagge für die Rechte der LGBTQI-Bewegung. In Istanbul bemühen sich die beiden Heldinnen gemeinsam mit Ahmet, einem ihrer Freunde, um verlässliche Nachrichten darüber, welcher ihrer Bekannten gerade wieder mit Berufsverbot belegt oder in den Knast geworfen wurde. Die meiste Zeit aber leben Umut und Janina nicht in der gleichen Stadt, sondern kommunizieren per Sprachnachricht und WhatsApp-Anruf zwischen Deutschland und der Türkei. Deshalb lautet eine typische Wortmeldung: "Alle sind so ein bisschen neben der Rolle. Der Winter war hart. Ich wünschte mir, du wärst bei mir."

Die 1979 geborene Autorin Celkan hat eine lyrische und erst auf den zweiten Blick politische Dialogsammlung geschrieben, die im Grunde ein Kassiber ist. In einem Begleittext zum Stück, der zu Beginn auf einer Bühnenleinwand eingespielt wird, informiert sie über die Situation. "Eines morgens wachen Sie auf und bemerken, dass jeder, der Rosensteinpark sagt, festgenommen wird", heißt es darin unter anderem. "Und wer Willy Brandts Namen nennt, wird als Agent ausländischer Kräfte beschuldigt." Deshalb appelliert die Autorin ans Publikum: "Heute bitte ich Sie, nicht nur über das nachzudenken, was Sie auf dieser Bühne sehen und hören, sondern auch über das, was Sie weder sehen noch hören."

Entschlossene Hymne auf die Liebe

Der Gezi-Park in Instanbul, gegen dessen Abholzung sich im Jahr 2013 eine Protestbewegung vor allem aus jungen Menschen formierte, wird also nicht beim Namen genannt, sondern als "Rosensteinpark" maskiert. Für deutsche Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher ist das befremdlich, weil über die Polizeieinsätze, Berufsverbote und Verhaftungen unter dem Regime des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fast täglich in den Nachrichten berichtet wird. Heute ist die Meinungsfreiheit in der Türkei weitgehend außer Kraft gesetzt, viele Liberale und Intellektuelle sehen sich bedroht. "Sie fangen zu glauben, dass die Wände Ohren haben", heißt es nun im Vorspruch zu "Last Park Standing".

Die Theateraufführung selbst ist eine furchtlos zum Kitsch entschlossene Hymne auf die Liebe zwischen Umut und Janina. Die Bühnenbildnerin Irina Schicketanz hat eine Art Gewächshaus mit zentraler Drehtür ins Kammertheater des Staatsschauspiels gebaut. In dem wuchern im Hintergrund Palmen, Farne und anderes Grünzeug, während in Glaskästen die WG-Zimmer von Janina und Umut in Berlin und Istanbul eingerichtet sind. Der Regisseur Calis hat den Schauspielerinnen Anne-Marie Lux (Janina) und Josephine Köhler (Umut) Mikroports umgehängt und zeigt immer wieder, wie sich die beiden zärtlich küssen, aufs Bett werfen oder schluchzend umhalsen.

Konsequent wird das Publikum mit Bildern und Geräuschen von großer Intimität konfrontiert, was durch die Leinwand-Präsentation von Bildtelefonaten noch verstärkt wird. Die Darstellerinnen bewältigen die meisten dieser Szenen mit bewunderungswürdiger Lässigkeit, nur ihre Brüll-Duelle geraten zu nervtötenden Ritualen. "In mir ist alles voller Scherben", klagt Umut am Ende eines Streits. "Ich habe nicht gut auf uns aufpassen können. Mein Mund ist voller Glassplitter."

Etwas Nachdenkhilfe, bitte

Bei aller poetischen Kraft aber ist der Stücktext der Autorin Celkan doch eher eine Sammlung von Tagebuchnotaten als ein Drama. "Last Park Standing" erzählt beklemmend von Angst, ohnmächtiger Wut und anderen Seelennöten, die das Leben in einem Land verursacht, dessen Bürger sich auf rechtsstaatliche Garantien nicht verlassen können. Der Regisseur Calis, selbst türkisch-armenisch-jüdischer Abstammung, verlässt sich ein bisschen zu sehr darauf, dass die Liebesgeschichte von Umut und Janina ganz von selbst auch als politisches Gleichnis funktioniert.

Irgendwann sehen wir die beiden in Istanbul Umuts Koffer packen. Was bedeutet das? Ein Happyend oder eine Kapitulation? Es wird viel geschnieft und geweint in dieser Szene. Klar, wir Zuschauer sind aufgerufen zum Nachdenken über das, was wir "weder sehen noch hören". Aber ein bisschen Nachdenkhilfe durch den Regisseur hätte dieser Aufführung nicht geschadet.

