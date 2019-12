Alkohol Wo ist das Volk der Trinker und Schenker?

Ich bin Absolventin der "Schule der Trunkenheit". Das ist eine Fortbildung von einer Bar in Berlin, bei der man verschiedene Drinks serviert bekommt und etwas über die Geschichte des Alkohols lernt. Am Ende gibt es eine schriftliche Prüfung. Wer sie besteht, bekommt ein Zeugnis. Ich habe eins und bin ein bisschen stolz darauf.

Als zertifizierte Trinkerin freue ich mich jedes Jahr auf die Adventszeit. Ich mag es, wenn im Dezember feuchtfröhliche Weihnachtsfeiern anstehen - oder auch "Jahresabschluss-Essen", wie das in meinen politisch korrekten Kreisen heißt. In den letzten Jahren beobachte ich immer öfter, dass Leute zum Ingwertee oder zur Apfelschorle greifen. Inzwischen höre ich oft, "ich muss morgen früh raus" oder "ich bin etwas angeschlagen". Die Zahl der bejahenden Trinker*innen um mich herum nimmt ab. Das bestätigt auch die Statistik: Seit ich lebe, ist der Alkoholkonsum in Deutschland gesunken.

Es sei Zeit, die romantische Verklärung von Alkohol zu beenden

Irgendwie stört mich das. Gerade die Weihnachtszeit kann ich mir ohne Sekt und Likörchen schwer vorstellen. Tagelang mit der Verwandtschaft auf engstem Raum, Berge von Verpackungsmüll wie im Loriot-Sketch - wer will da die ganze Zeit nüchtern bleiben? Wir sind doch das Volk der Trinker und Schenker.

Mein Unbehagen über die nachlassende Trinkkultur liegt aber vermutlich nur daran, dass ich mich noch nie richtig mit Ethanol und seinen Folgen auseinandergesetzt habe. Das hat sich vor Kurzem geändert, als ich in der "Süddeutschen Zeitung" ein Essay darüber gelesen habe. Die Autorin schreibt (wie andere vor ihr), dass es an der Zeit sei, die romantische Verklärung von Alkohol zu beenden. Es sei unbegreiflich, dass der Stoff in Deutschland immer noch nahezu unreguliert konsumiert werden kann und schon an 16-Jährige verkauft wird (in vielen Ländern geht das erst ab 18). Ihr Fazit: So wie bei Zigaretten müsse auch der Konsum von Alkohol stärker eingeschränkt werden. Der salonfähige Sorgenbrecher verursache "unfassbares Leid".

Warum? Trinker*innen schaden nicht nur sich selbst: Sie verursachen Verkehrsunfälle und werden mitunter gewaltbereit, was manchmal auch die Familie abbekommt. Außerdem macht Alkohol krank und erhöht das Risiko für Krebs. Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Was ist mit den Studien, wonach ein Gläschen Wein gut ist für den Kreislauf? Die sind offenbar von der Alkohol-Lobby gesponsert und nicht so glaubwürdig wie Studien, die das Gegenteil besagen: Alkohol ist schädlich, ab dem ersten Tropfen.

Seit der fiesen Lektüre rattert es in meinem Kopf. Insgeheim wusste ich natürlich schon vorher, dass die neue Abstinenzbewegung ihre Berechtigung hat. Deutschland hinkt im internationalen Vergleich hinterher, wenn es darum geht, das Trinken zu regulieren. Aber die Wahrheit ist: Das ist mir egal. Beim Gedanken an Alkoholverbot geht es mir so wie manchen alten, weißen Männern mit dem Reizwort "Frauenquote" - ich will das nicht, egal wie sinnvoll es ist.

Ein Kulturgut wie Alkohol wegen ein paar Komasäufern abschaffen?

Eigentlich finde ich es gut, wenn sich etwas ändert. Auf Zigarettenrauch in Restaurants konnte ich verzichten, ein SUV in der Stadt und Inlandsflüge brauche ich nicht, Fleisch muss ich nicht oft haben, und politische Korrektheit empfinde ich als Fortschritt. Ich gehe gern mit, wenn es um Nachhaltigkeit und rücksichtsvolles Miteinander geht. Aber alles in mir sträubt sich dagegen, ein Kulturgut wie Alkohol wegen ein paar Komasäufern abzuschaffen.

Am Wochenende war ich in meiner alten Heimatstadt Nürnberg auf dem Christkindlesmarkt und hatte schon mittags einen Glühwein. Um mich herum: kollektive Trunkenheit. Der Weihnachtsmonat ist in Franken ein einziger Rausch. Der Rest des Jahres eigentlich auch. Vielleicht weil ich von dort komme, vielleicht weil ich die "passt-euch-an"-Forderung an Migranten zu ernst genommen habe oder einfach, weil es mir schmeckt: Aber ich fühlte mich da sehr wohl.

Als ich das Plädoyer gegen Alkohol las, suchte ich schnell nach einem moralischen Argument, das mir hilft, mein Leben so weiterzuführen wie bisher. Wenn man zum Beispiel den Preis durch Steuern hebt, schadet das doch gerade Wenigverdienern, dachte ich. Aber sind Vollsuff und Realitätsflucht wirklich Dinge, die ich als soziale Gerechtigkeit verteidigen will? Dann dachte ich, was seit Jahrtausenden praktiziert wird, kann so falsch nicht sein...

Zum ersten Mal konnte ich nachvollziehen, was in alten, weißen Männern vorgeht, wenn sie sich an Absurditäten klammern.