Streit über Ausstellung Warum der Louvre nicht alle Gemälde von Leonardo da Vinci zeigen darf

Ohne Vorbestellung geht nichts. Wer die Ausstellung "Leonardo da Vinci" im Pariser Louvre zwischen dem 24. Oktober und dem 24. Februar sehen möchte, muss sich vorab ein Ticket für ein bestimmtes Zeitfenster sichern. Das Museum rechnet trotz Herbst- und Winterzeit mit einem Ansturm Hunderttausender Kunstliebhaber aus aller Welt.

Die Schau ist als absoluter Höhepunkt der diesjährigen Feierlichkeiten zum 500. Todestag des Universalgenies gedacht. Die Organisatoren versprachen schon vor Monaten eine "einzigartige Ansammlung von Kunstwerken, die nur der Louvre zusammenbringen kann". Erklärtes Ziel ist es, "so viele wie möglich" der bis zu 17 Gemälde zu präsentieren, die sicher oder von ihren Eigentümern dem italienischen Renaissance-Künstler zugeschrieben werden. Eine solche kunsthistorische Meisterleistung gelang vor drei Jahren dem Prado in Madrid. Ihm gelang es, sage und schreibe 21 der maximal 27 nachgewiesenen Gemälde von Hieronymus Bosch in einer Ausstellung zu dessen 500. Todestag zu vereinen.

Davon kann der Louvre bislang nur träumen: Wie Recherchen des SPIEGEL ergaben, erhielt Paris zahlreiche Absagen auf Bitten um Leihgaben. Das Museum läuft Gefahr, die Ausstellung weitgehend um jene sechs Gemälde bauen zu müssen, die ohnehin in dem Museum hängen: die " Mona Lisa" , vier weitere nachweislich von Leonardo gemalte Bilder sowie ein sechstes ("Bacchus") aus seiner Werkstatt.

Extrem empfindliche Pigmente

Es gibt drei Gründe für die Zurückhaltung der anderen Museen: Konkurrenzveranstaltungen, politischer Streit und Sorgen um den Erhalt der unschätzbaren Werke. Nach einer Absprache der Kulturministerien in Rom und Paris sollten die Leonardo-Gemälde in italienischem Staatsbesitz nach Paris verliehen werden. Im Gegenzug erklärte sich Frankreich bereit, 2020 zum 500. Todestag Raffaels Werke des Zeitgenossen Leonardos zur Verfügung zu stellen. Die mittlerweile zerbrochene Koalition aus Lega und Fünf Sterne verwarf die Vereinbarung. Ex-Kulturstaatssekretärin Lucia Borgonzoni verkündete: "Dem Louvre all diese Werke zur Verfügung zu stellen, bedeutet, Italien an den Rand des Gedenkjahres zu drängen."

Nun regieren wieder die Sozialdemokraten, unter deren Beteiligung das Abkommen zustande gekommen war. Wochenlang verhandelten die Kulturministerien, bevor sie am Dienstag die Einigung bekanntgaben. Die Nationalgalerie von Parma stellt demnach das skizzenhafte Gemälde eines Mädchenkopfes zur Verfügung, die Galleria dell' Accademia in Venedig Leonardos berühmteste Zeichnung, den "Vitruvianischen Menschen". Die Uffizien verleihen Original-Zeichnungen und Kopien von Leonardo-Bildern nach Paris. Aber ihre drei Gemälde "Die Taufe Christi" (Beteiligung Leonardos), "Die Verkündigung" und der "Anbetung der Könige aus dem Morgenland" (unvollendet) werden Florenz nicht verlassen.

Die Regierung in Rom beugte sich den Bedenken von Kunstwissenschaftlern und Restauratoren. Der Direktor der Uffizien, Eike Schmidt, erklärte schon im Januar auf Anfrage des SPIEGEL: "Eine Reise quer durch Europa oder selbst innerhalb Italiens wäre diesen extrem empfindlichen Holztafeln nicht zuzumuten. Jede Schwankung der Luftfeuchtigkeit könnte innerhalb weniger Minuten dazu führen, dass Pigmente sich lösen und abbröckeln."

Der Deutsche erinnert an den Aufstand unter Experten, als "Die Verkündigung" 2007 "in der Hoffnung auf eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit", wie es Schmidt formuliert, nach Japan verliehen worden war. "Das geschah gegen allen Expertenrat. Die Uffizien mussten sich damals der staatlichen Hierarchie unterordnen", berichtete er. Als Folge der Debatte sei das Gemälde 2009 auf die Liste jener Kunstwerke gesetzt worden, die nicht einmal mehr ihr Museum verlassen dürfen. Aber schon damals betonte er als Zeichen des guten Willens: "Wir sind offen, Zeichnungen an den Louvre zu schicken."

Die Alte Pinakothek in München ist das einzige Museum in Deutschland, das ein Gemälde Leonardos im Bestand hat. "Zu gerne hätten wir unsere 'Madonna mit der Nelke' zu dieser fantastischen Ausstellung" gesandt, hieß es. "Leider aber ist dies aufgrund konservatorischer Gründe nicht möglich", da es sich "um eine sehr fragile Holztafel handelt". Die Beschaffenheit der Gemäldeschicht sei "extrem fragil und erlaubt absolut keinen Transport". Das Werk sei deshalb noch nie ausgeliehen worden.

"Dame mit dem Hermelin" darf nicht mehr reisen

Das Czartoryski-Museum in Krakau hat seine "Dame mit dem Hermlin" in der Vergangenheit Ausstellungen in Madrid, Berlin und London zur Verfügung gestellt. Seit 2016 gehört das Gemälde dem polnischen Staat. "Danach wurde entschieden, dass die unschätzbare Arbeit nicht mehr reisen darf, weil ihr das schaden würde", sagt Sprecherin Marta Bosak.

Besonders wurmen könnte die Franzosen, dass die Eremitage in St. Petersburg seine zwei Gemälde, die es Leonardo zuschreibt, jüngst nach Italien schickte. Im Juni war die "Madonna Benois" in der Provinzstadt Fabriano aus Anlass einer Unesco-Konferenz "kreativer Städte" zu bewundern - 35 Jahre nach seiner bisher einzigen Ausstellung in Italien. Anschließend wurde das Bild vier Wochen in Perugia ausgestellt. Anfragen, ob das Werk nach Paris gehe, beantwortete die Eremitage nicht. Sicher ist aber: Ihre "Madonna Litta", die von Leonardo entworfen und seinem Schüler Giovanni Antonio Boltraffio ausgeführt worden ist, wird vom 8. November 2019 bis Februar 2020 in Mailand ausgestellt - also parallel zu Paris.

Die "Madonna Litta" war in der gefeierten Londoner Leonardo-Ausstellung Ende 2011 zu sehen. Auch der Vatikan, Krakau und der Louvre verliehen damals Gemälde, was zu der Sensation führte, dass die zwei Versionen der "Felsengrottenmadonna" aus Paris und London in einem Raum zu bewundern waren. Die National Gallery wollte sich nicht "zu Leihgaben der Zukunft" äußern. Allerdings plant das Museum zwischen dem 9. November und dem 12. Januar eine Ausstellung "Leonardo Experience a Masterpiece" (Erleben eines Meisterwerkes). Sie zeigt detailliert Untersuchungen eines Gemäldes, das dann selbst im letzten Raum der Schau zu sehen sein soll: die Felsengrottenmadonna.