Martin-Kippenberger-Schau Provokation als Prinzip

"Leiden warum Leiden wozu" oder "Jeans against Fashism" - momentan werden Kippenberger-Sprüche auf Instagram und Twitter groß. Bald werden vermutlich seine ikonisch-bösen Gemäldetitel hinzukommen wie "Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken". Oder sein selbstironisches Bekenntnis "Er wollte bis nach oben und kam nur bis zur Mitte". Denn erst nachdem der genialische Künstler, Bildhauer und Tausendsassa mit 44 Jahren starb, wurde er zu einem wahnsinnig angesagten Künstler.

Man könnte sich fragen, wie Martin Kippenberger, würde er heute 66-jährig noch leben, die sozialen Medien gefunden hätte. Einerseits hat Kippenberger alle Moden gehasst und sich beißend darüber lustig gemacht, wenn jemand etwas tat, nur weil die anderen es taten. Er liebte Trash, aber verabscheute Kitsch, Political Correctness fand er widerwärtig.

Kippenberger ruderte immer gegen den Strom, unermüdlich frotzelnd. Als ganz Deutschland italienische Speisen aß, konstruierte er für die Documenta 1997 einen Teller mit einem Loch in der Mitte und betitelte: "Tschau rucola mozzarella tomate con spaghettini secco e vino al dente." Facebook und Instagram? - Martin Kippenberger hätte sich vermutlich geekelt.

Er signierte Bilder mit aufgeklebten "Kippenbergen"

Doch so leicht ist es dann doch nicht, Martin Kippenberger war gleichzeitig so sehr seiner Zeit voraus, dass er sich mit all dem befasste, was die sozialen Medien heute interessiert: konzeptuelle Selbstinszenierung etwa - so signierte er einige Bilder mit aufgeklebten "Kippenbergen".

Er sampelte eigene Arbeiten und die von anderen oder ließ seine Bilder gleich von anderen malen. Provokation war sein Stilprinzip - aber seine künstlerische Pose hatte nichts mit eigener Position zu tun. Außerdem produzierte er selbstbewusste Kalauer, selbstrefenzielle Zitate und Reime wie am Fließband. Er hätte es vielleicht gehasst, aber auf Twitter wäre er wohl ein Star gewesen.

Was Kippenberger vordachte, wie er sein Schaffen stets hinterfragte, wie süchtig er nach Anerkennung war und wie aktuell all dies heute ist, zeigt nun die Bonner Retrospektive "Bitteschön Dankeschön". Und sie vermittelt den Kontext, in dem Kippenbergers Werke stehen. Lange wurden seine Arbeiten für zu leichtfertig hingerotzt empfunden, weshalb deutsche Museumsdirektoren einen Bogen um den Künstler machten. Erst posthum klärt sich der Dunst des Kosmos Kippenberger auf und die Rezeption stellt wie jetzt in Bonn den Menschen ins Zentrum.

"Der Mensch lässt sich vom Künstler nicht trennen, fast sein ganzes Leben hat er zur Kunst gemacht. Jedes Fest war ein Fest, aber zugleich Bühne und Rohstoff für neue Werke", schreibt Susanne Kippenberger in ihrem Buch über ihren Bruder.

Das Werk als Ausdruck von Schmerz und Melancholie

Deshalb hat Kuratorin Susanne Klein die 370 zumeist witzigen Bonner Werke mit viel Hintergrund unterfüttert: Als Kippenbergers Mutter von Euro-Paletten erschlagen wurde, begann er, Skulpturen aus Paletten zu erarbeiten. Bekam er eine schlechte Kritik, zeigte sich der Maler mit Pappschild um den Hals: "Bitte nicht rauswerfen" - aus dem Kunstbetrieb. Und er fertigte die lebensgroße Skulptur "Martin, ab in die Ecke und schäm dich", als ihm eine Zeitschrift vorwarf, ein dem Alkohol verfallener, misogyner Zyniker zu sein.

Schon frühere Ausstellungen zeigten Kippenberger als Verkannten, dessen Werk und Witz Ausdruck von Schmerz und Melancholie waren. "Bitteschön Dankeschön" würde aber auch ohne Links zur exzessiven Biografie des Künstlers funktionieren. Denn die handwerklich genialen Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen und ihr titelgebender Spott machen in ihrer Nähe zum echten Leben auch einfach Spaß.

Ausstellung: "Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön. Eine Retrospektive", Bundeskunsthalle Bonn, bis 16.2.2020.