Ex-"Stern"-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot

Der Publizist und frühere "Stern"-Chefredakteur Michael Jürgs ist tot. Er starb in der Nacht zu Freitag im Alter von 74 Jahren in Hamburg. Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur.

Jürgs galt als einflussreicher Journalist und Medienmacher. Erst in diesem Jahr wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. In einem Gespräch mit dem "Spiegel" sagte Jürgs im April: "Ich wollte immer nur Journalist werden, (...), weil ich daran glaubte und noch heute daran glaube, dass man mit Worten die Welt verändern kann".

Jürgs, am 4. Mai 1945 in Ellwangen geboren, begann seine journalistische Karriere 1965 bei der Münchner "Abendzeitung", als Volontär mit abgebrochenem Studium. Drei Jahre später, im Alter von 23 Jahren und inmitten der gesellschaftspolitischen Achtundsechziger-Bewegung, wurde er kurzzeitig Feuilletonchef des Blattes. 1976 wechselte er als Ressortleiter Unterhaltung zum Magazin "Stern" in Hamburg und stieg zum Chefredakteur auf (1986 bis 1990).

1990 kam es zu einem Eklat, als das Blatt ein Meinungsstück unter der Überschrift: "Sollen die Zonis bleiben, wo sie sind?" druckte. Jürgs musste den "Stern" daraufhin verlassen und heuerte als Chefredakteur beim Zeitgeistmagazin "Tempo" an, wo er bis 1994 blieb.