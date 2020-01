Nachbarschaftskrieg Ein leichtes Gefühl der Anspannung

Ich habe Nachbarn. Das ist rein statistisch, bei circa acht Milliarden Bewohner*innen auf der Welt, kein verrücktes Alleinstellungsmerkmal. Ausnahme: einige Superreiche. Sie wissen schon, jene, die meist keine Lust haben, Straßen und Sozialleistungen mitzufinanzieren, weil sie sich in einem weitgehend von Menschen befreiten Raum bewegen. Sie haben Inseln. Leben auf Booten oder auf Grundstücken, die sie in einem Tag nicht ablaufen können.

Ok, das habe ich nicht, ich habe Mietverhältnisse. Und mit fast allen Nachbarn hatte ich bisher Glück. Man grüßte sich, half einander, redete über das Wetter und wurde ab und zu mal zu einem Fest eingeladen. Ich habe gern Nachbarn. Ich habe besonders gern Nachbarn mit Kindern und Haustieren und einer netten Stimmung in der Familie, die mir, wenn ich vor mich hinarbeitend in meiner Wohnung sitze, das Gefühl geben, dass die Welt noch intakt ist. So wie spielende Kinder auf der Straße, Lieferfahrzeuge, Baustellen - ich mag es, wenn die Welt atmet.

Irgendwann kam ein Nachbar, der bereits nach einer Woche des Nachbarseins ein Problem hatte. Eine, also genauer gesagt meine Balkonpflanze warf einen unguten Schatten auf seine Balkonpflanze. Ich entschuldigte mich für das ungebührliche Pflanzenverhalten, sorgte für sofortige Abhilfe, weil mir nichts lästiger ist als Streit. Streit ziehe ich immer sofort als vertane Zeit vom Lebenszeitkonto ab.

Keine Lebensfreude mehr

Eine Woche nach dem Schattenwurfvorfall hatte der Nachbar Angestellte der Stadt in seiner Wohnung zu Gast, die auf seinem Balkon irgendwelche Vermessungen mit meinem Balkon anstellten. Ich erkundigte mich freundlich nach dem Grund des Vermessens. Es ging diesmal um eine Anzeige, die der Nachbar zu stellen gedachte, weil die Markisen auf meinem Balkon auch bei Schatten geöffnet waren, ein nachfolgender Regenschauer die Regentropfen auf seinen Balkon umgeleitet hatten, so dass ein Wasserschaden entstanden war.

Diesmal diskutierte ich länger mit dem Nachbarn, wir redeten, fanden eine Lösung, gaben uns die Hand, aber ich muss gestehen, ein leichtes Gefühl der Anspannung blieb bei mir. Ich begann, mein Leben nach den vermeintlichen Vorstellungen des Nachbarn auszurichten, ich mied den Balkon, vermied es, die Markise herabzulassen, ich entfernte alle Blumen und Pflanzen von der Brüstung und bewegte mich sehr leise in meiner Wohnung.

Dann kam die Vorladung

Leider kam nach einem Monat dann eine Vorladung zum Schiedsgericht, weil ich mehrfach in der Nacht gebadet hätte und zwar obsessiv. Also mehrmals in der Nacht. Also jede Nacht so an die zehn Mal. Es gab Tonaufnahmen. Die Beschwerde wurde abgewiesen, die Aufnahmen stellten sich als selbstverursachte Wasserhahngeräusche heraus.

In Folge bekam ich handgeschrieben Drohbriefe, eine Kamera wurde auf meinen Balkon gerichtet, der Nachbar stand vor dem Eingang seines Hauses, wenn ich meine Wohnung verließ oder betrat, und machte Notizen. Ich hatte es aufgegeben, mit ihm zu reden, grüßte jedoch weiterhin freundlich und versuchte alles, um seinen Zorn nicht zu erregen. Ich hatte Dauerkopfschmerzen, Magenbeschwerden und keine sogenannte Lebensfreude mehr.

Irgendwann kam mir in einer Nacht, die ich angespannt mit mir verbrachte, eine Idee. Vielleicht war mein Verhalten nicht schuld am Missmut des wackeren Mannes. Vielleicht beflügelte ihn seine Streitsucht, wärmte ihn, wie ein inneres Öfchen, vielleicht war der Sinn seines Lebens, anderen das Leben schwer zu machen, weil er wirklich daran glaubte, dass die Welt sich gegen ihn verschworen hatte.

Von dem Tag an war ich von meiner Verspannung geheilt. Ich entschuldigte mich nicht mehr, versuchte nicht, es dem Nachbarn recht zu machen. Ich hörte auf, mich zu verbiegen, zu verändern. Ich nahm in gewohntem Maße Rücksicht und dachte ein freundliches: F*** dich, mein Freund! Seine Nachrichten zerknüllte ich, meine Blumen standen wieder auf der Brüstung, meine Musik spielte in Zimmerlautstärke. Ich atmete durch, meine Kopfschmerzen verschwanden.

Man kann die Wutbürger*innen nur ignorieren

Es gibt einen Prozentsatz Menschen, die nicht in Frieden leben wollen, denen ihr Dasein Kränkung ist und die immer Streit suchen. Sie werden sich in jeder Situation dafür entscheiden, das Falsche zu tun, das Schlechte für die anderen, den nicht friedlichen Ausweg, den Kampf, den Streit, das Nörgeln, Krakeelen.

Natural born Wutbürger*innen würde man heute sagen und der einzige Umgang, den ich für mich mit ihnen entdeckt habe, ist, sie zu ignorieren. Mich nach meinen Maßstäben so zu verhalten, dass ich keinem auf den Keks gehe, nicht stehlen, betrügen - kurz, den moralischen Verabredungen in einer Gesellschaft zu folgen.

Alles andere ist mein Leben. Meine Meinung. Und mein herzliches: Ignoriert die Idiot*innen. Entschuldigt euch für nichts (außer ihr tretet jemandem auf dem Fuß). Träumt wieder. Entspannt euch. Man wird manche Menschen nicht zu Freundlichkeit bewegen können. Also lassen wir es.