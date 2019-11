Nach umstrittener Auktion Hitlers Zylinder soll an israelische Stiftung gehen

Der in München versteigerte Zylinder von Adolf Hitler kommt in die Hände einer israelischen Stiftung. Der in der Schweiz lebende libanesische Geschäftsmann Abdallah Tschatila sagte der Schweizer Zeitung "Le Matin Dimanche", er habe den Hut und weitere mit Hitler verbundene Objekte erworben, damit sie nicht für "Neonazi-Propaganda" missbraucht würden. Er habe Kontakt mit der Stiftung Keren Hayesod aufgenommen und entschieden, dieser die Gegenstände zukommen zu lassen. Sie sollen künftig in einem Museum ausgestellt werden.

Die umstrittene Versteigerung war am Mittwoch in München durch das Auktionshaus Hermann Historica veranstaltet worden. Tschatila erwarb dabei für 545.000 Euro insgesamt zehn Gegenstände. Neben dem Zylinder des NS-Diktators (50.000 Euro) befinden sich darunter auch Hitlers Zigarrenkiste und Schreibmaschine sowie eine Luxusausgabe von "Mein Kampf", die der NS-Größe Hermann Göring gehört hatte.

Im Vorfeld hatte unter anderem der Präsident der European Jewish Association (EJA), Menachem Margolin, die Auktion scharf kritisiert und sogar die Absage der Auktion gefordert. "Mit einigen Dingen sollte man einfach keinen Handel treiben", hatte der Rabbi in einem Brief an das Auktionshaus geschrieben. Nun zeigte er sich "überwältigt" von dem Schritt des Geschäftsmanns.

"Keine Kellernazis anlocken"

Zugleich forderte Margolin die Bundesregierung auf, die Versteigerung von Nazigegenständen stärker zu kontrollieren. Auktionshäuser sollten demnach offenlegen, wer die Objekte kauft, damit die Käufer überwacht werden könnten.

Immer wieder geraten Auktionshäuser wegen ähnlicher Versteigerungen in die Kritik. 2016 etwa ging in dem Münchner Auktionshaus eine Uniformjacke von Hitler für 275.000 Euro an den Höchstbietenden. Anfang 2019 wurden in Nürnberg kurz vor der Versteigerung 63 angeblich von Hitler gemalte Bilder aufgrund von Zweifeln an der Echtheit beschlagnahmt.

Anlässlich der aktuellen Versteigerung hatte sich Geschäftsführer Bernhard Pacher gegen die Vorwürfe, Neonazis in die Hände zu spielen, gewehrt: "Der mit Abstand größte Teil der Kunden, der bei uns einkauft, sind Museen, staatliche Sammlungen und private Sammler, die sich wirklich akribisch mit dem Thema auseinandersetzen", hatte er gesagt. "Wir wollen keine Kellernazis hervorlocken."