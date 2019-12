Ehrung der Queen Bond-Regisseur Sam Mendes wird Ritter

Der britische Filmregisseur Sam Mendes gehört zu den einflussreichsten Filmschaffenden, und seine Karriere liest sich wie ein Traum im Filmbusiness - Steven Spielberg holte ihn in die USA, für seinen ersten Kinofilm "American Beauty" erhielt er im Jahr 2000 einen Oscar, er drehte die Bond-Filme "Skyfall" und "Spectre" und leitete als Jurypräsident die Filmfestspiele von Venedig. Sein Weltkriegs-Drama "1917", das im Januar in die deutschen Kinos kommt, ist für die anstehenden Golden Globes und die Oscar-Verleihung nominiert.

Zuvor hat ihm jetzt das britische Königshaus seine Achtung mit einem Titel erwiesen: Mendes steht als einer von 1097 Namen auf der Neujahrsliste der Queen, mit der sie Menschen für ihr gesellschaftliches Engagement oder ihre Leistungen in Kultur, Sport und Wissenschaft ehrt. In Großbritannien dürfte Mendes von nun an deshalb mit "Sir Sam" angesprochen werden.

Auch Oscar-Gewinner Steve McQueen ("12 Years a Slave") kann sich nun als "Sir Steve" anreden lassen: Der Regisseur befindet sich ebenfalls auf der Neujahrsliste. Schauspielerin Olivia Newton-John ("Grease") wird zur Dame ernannt, auch Queen-Schlagzeuger Roger Taylor, Musiker Elton John ("Rocketman") und Theaterstar Giles Terera sind dabei.

Die Titel dürfen die Geehrten gleich nach der Veröffentlichung der Liste tragen. Die Orden und Auszeichnungen werden später an mehreren Terminen im Jahr von Mitgliedern der Königsfamilie in einer ihrer Residenzen ausgehändigt.

Jedes Jahr vergibt die inzwischen 93 Jahre alte britische Königin zahlreiche Auszeichnungen für persönliche Leistungen und zivilgesellschaftliches Engagement. Diesmal wurden 1097 Menschen für die Neujahrsehren ausgewählt, darunter 51 Prozent Frauen. 9 Prozent der Ausgezeichneten gehören einer ethnischen Minderheit an, 11 Prozent haben eine Behinderung.