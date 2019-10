Im Staat New York FBI entdeckt NS-Raubkunst in Museum

Das Gemälde "Winter" der amerikanischen Künstlerin Gari Melchers beschlagnahmten Nationalsozialisten 1933 von einer jüdischen Familie, jetzt ist es in einem Museum im Bundesstaat New York aufgetaucht. Das FBI barg das Werk in dem Museum Arkell in der Stadt Canajoharie unweit von Albany. Dort war es, wie Gerichtsdokumente belegen, bis zum 10. September Teil einer Sammlung. Das Aufspüren des Gemäldes ist Teil einer internationalen Zusammenarbeit, um NS-Raubkunst aufzuspüren.

Wie gelangte das Bild in das Museum im Norden der USA? Der deutsche Verleger und Philanthrop Rudolf Mosse erwarb das Gemälde 1900 bei der Großen Berliner Kunstausstellung. Die Nationalsozialisten beschlagnahmten die Kunstsammlung der jüdischen Familie, nachdem einige Familienmitglieder aus Deutschland geflohen waren. Die Familie hatte zudem Verbindungen zum "Berliner Tageblatt", einer NSDAP-kritischen Zeitung. Das Gemälde wurde 1934 vom Unternehmer Bartlett Arkell aus einer New Yorker Galerie in seine eigene Sammlung gebracht und wurde später Teil der Museumssammlung.

Die geschäftsführende Direktorin und Chefkuratorin des Museums, Suzan D. Friedländer, gab in einer E-Mail an, dass das Museum "natürlich sehr bestürzt" über die Geschichte des Gemäldes sei. Das Museum verzichtet auf alle Rechte an dem Gemälde. Bis es der Familie Mosse zurückgegeben werden kann, bleibt "Winter" in den Räumlichkeiten des FBI's in Albany.

Im vergangenen Jahr hatten sich Deutschland und die USA erneut zu einer rückhaltlosen Aufklärung des NS-Kunstraubs verpflichtet. Bei einer internationalen Konferenz in Berlin unterzeichneten beide Seiten eine Erklärung. Nach dieser sollen von den Nazis geraubte Kunstwerke "wo immer möglich" an die Erben der einstigen Besitzer zurückgegeben werden. Falls das im Einzelfall nicht möglich sei, soll eine andere "faire und gerechte Lösung" gefunden werden.