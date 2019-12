Sprachgebrauch Niederländer wählen "Scham" zum Wort des Jahres

Autoscham, Müllscham, Kreuzfahrtscham - angesichts solcher Begriffe in den Klimaschutzdebatten ist "-schaamte" (Scham) von der niederländischen Vereinigung "Onze Taal" (Unsere Sprache) zum Wort des Jahres 2019 gewählt worden. Wortverbindungen wie "vliegschaamte" (Flugscham) oder "vleesschaamte" (Fleischscham) würden kurz und knapp das wachsende Unbehagen zum Ausdruck bringen, das Menschen bei klimaschädlichem Verhalten empfinden, hieß es am Samstag zur Begründung.

Für "-schaamte" votierten rund 20 Prozent der 2200 teilnehmenden Mitglieder der Sprachvereinigung. Mit 17 Prozent kam die Wortschöpfung "brexitmoe" (brexitmüde) auf den zweiten Platz, gefolgt von "stikstofcrisis" (Stickstoffkrise). Nominiert, aber weniger erfolgreich war unter anderem "treintrots" (Bahnstolz) für bewusst klimafreundliches Reisen mit dem Zug.

In Schweden nutzt man neuerdings das Verb "tagskryta", was so viel wie "zugprahlen" bedeutet und verwendet wird, wenn man der Umwelt zuliebe mit dem Zug statt mit dem Flugzeug reist. Auch dort gibt es eine Reihe neuer Ausdrücke, die sich um das Thema Klima drehen, wie der schwedische Sprachrat Sprakradet am Freitag mitgeteilt hatte.