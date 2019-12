Künstlerin Oda Jaune Ein Wahnsinnstrip

Sie werden mich vielleicht für naiv halten, aber neulich habe ich mir einen Bildband angesehen und hatte dabei das Gefühl, mich auf eine Reise zu begeben. Dass Werke eines Künstlers die Betrachter wegbeamen, dass sie wie eine eigene, abgeschlossene Welt funktionieren, ist natürlich ein Feuilleton-Klischee. Aber bei den Bildern von der bulgarischen Malerin Oda Jaune, die heute in Paris arbeitet, trifft es wirklich zu.

Jedenfalls empfand ich es so, als ich ihren neuen Katalog in den Händen hielt: "Heartland". Sie müssen ihn nur aufschlagen, und Jaune wird zur Leiterin eines Wahnsinnstrips, für den Sie kein Flugzeug betreten, keine Grenze überschreiten müssen. Sie blättern zum ersten Bild und sind da.

Als ich in Heartland ankam, habe ich mich als erstes umgedreht: Bekam jemand mit, was ich hier machte? War das was Verbotenes? Denn in Heartland waren die meisten Menschen nackt. Sie machten Handstand in einem See, der aus Blut bestand, sie waren weiß und stillten ein schwarzes Baby, das aussah, als würde es in diesem Augenblick der Nahrungsaufnahme sterben, sie trugen nichts, außer eine Spritze in der Hand, sie wurden aus einer gigantischen Vagina herausgeboren und schrien.

Auch die Landschaften in Heartland sahen wild aus. Es gab keine Straßen, es gab keine Häuser. Die Menschen lebten im Dickicht, ihre Organe stülpten sich nach außen. Sie harrten unter Regenbögen aus, auf Treppenstufen, zwischen Wolken, sie suhlten sich auf einer kleinen Fläche Nichts, umringt von Explosionen.

Ich muss Ihnen auch von den Farben erzählen, die ich in Heartland sah und die einen Menschen, der ansonsten unter dem Hamburger Himmel wohnt, einschüchtern können. Stellen Sie sich die Farbe Orange vor, aber stellen Sie sich vor, dass sie so leuchtet, dass es Sie blendet. Ein solches Orange habe ich gesehen. Ich habe auch ein Gelb gesehen, das fast glühte, man hätte es als Lampe verwenden können. Und ich habe Rot gesehen, das so rot war, dass es knallte, eine Farbe wie ein Schreckschuss.

Die Bewohner von Heartland blieben übrigens für sich. Es gab kaum Zweisamkeit. Heartland ist ein überfülltes Reservat von deformierten, ausgeleierten Körpern. Ein Refugium der Mutterseelenalleinstehenden, und wenn man gerade aus der Rushhour seines Alltags in diese Welt hineinfällt, fragt man sich: Kann ich das eigentlich auch noch, allein sein? In Heartland können es die Leute.

Mein Highlight war das Folgende, irgendwie Erregende: Ich traf eine Frau, die mich so nah an sich heranrücken ließ, dass ich sah, wie sich die Härchen auf ihren Armen in der Kälte aufstellten. Es war so intim, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief.

Unmengen an Schleim

Sowieso: Heartland warf mich ständig auf mich selbst zurück. Bei den Unmengen an Schleim und Blut, die ich sah, musste ich an eine Nacht denken, in der ich einmal komplett die Kontrolle verloren hatte. Ich erbrach damals so viel, dass am Ende nur noch Galle übrig war. Aber was vor diesem Zusammenbruch passierte, auf der Tanzfläche, zwischen Lichtern und Musik, auch das fand ich in Heartland wieder, als ich Feuerwerkskörper direkt vor mir zerplatzen sah und es goldene Funken regnete.

Bei den nach außen gestülpten Organen in Heartland musste ich an einen geliebten Menschen denken, der mich mal um den Verstand gebracht hat. Ich muss in dieser Zeit genauso ausgesehen haben wie eine Kreatur, der ich in Heartland begegnet bin. Gekrümmt vor Kummer, ich sah außen aus wie innen.

Ein blondes Kind, das sich in einem rosafarbenen Priel vergnügte, ohne zu merken, dass um es herum alles explodierte, erinnerte ich mich an meine Schulzeit, an ein Gegenbild: an einen Jungen, der auf dem Pausenhof immerzu heulte, weil er gehänselt wurde. Bei dem Gedanken daran hoffte ich, dass es vielleicht tatsächlich er war, den ich aus der Ferne betrachtete.

Liebe, zwischen die kein Papier passt

Am Ende dieses Trips erzählte Oda Jaune, die Reiseleiterin, nach der vielen Einsamkeit die Geschichte von zwei Menschen, die zusammen gehörten. Sie haben so viel durchgemacht, liebten sich so sehr, dass sie in einem finalen Moment miteinander verschmolzen. Sie schmiegten sich so fest aneinander, dass kein Papier dazwischen passte.

Für mich war schwer zu ertragen, dass danach nichts mehr kam bei diesen beiden, und ich wollte Oda Jaune fragen, ob jemand aus Heartland die beiden retten konnte, ob sie überhaupt gerettet werden wollten? Oder ob sie wirklich während dieser Umarmung starben?

Die Reiseleiterin aber erklärte das nicht, nichts, und da kroch eine Angst in mir hoch. Ich möchte nicht beschreiben, warum, aber selbst wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Sie müssen selbst nach Heartland. Sonst verstehen Sie das nicht.

Die begleitende Ausstellung zum Katalog "Heartland", der neben Werken vom Karrierebeginn der Künstlerin auch aktuelle Gemälde zeigt, fand 2018/2019 in der Nationalgalerie Sofia statt. Zur Zeit sind Jaunes Werke in einer Doppelschau mit Bildern von Jonathan Meese in der Pariser Galerie Templon zu sehen.

Lesen Sie hier ein Interview mit Oda Jaune und Jonathan Meese.