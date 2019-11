Klimawandel als Kunstobjekt Quallen und Arktiseis

Ein ehemaliges Steinkohlebergwerk ist ein guter Ort für Quallen. In der Zeche Zollverein wurden viele Jahre lang unserem Planeten fossile Brennstoffe entnommen, um sie als Kohlendioxid in die Atmosphäre zu verheizen. Und die Quallen - nun, hätten sie ein Gehirn, würden sie sich darüber freuen.

Heute ist die stillgelegte Zeche in Essen ein Unesco-Welterbe und Ausstellungsort - und birgt einen neuen Denkanstoß zum Thema Umweltschutz: Das Theaterkollektiv Rimini Protokoll hat seine Installation "win > < win" aufgebaut, die gerade zum internationalen Hit wird. Der Besucher betrachtet Quallen, die in einem runden Strömungsbecken schwimmen.

Elegant schweben die Aurelia aurita im Aquarium. Man könnte sich in dem kontemplativen Anblick verlieren, wären da nicht die Kopfhörer, über die der Meeresbiologen und Klimaforscher darüber aufklären, dass die Glibbertiere von Erwärmung, Verschmutzung und Überfischung der Meere profitieren. "Schau Sie Dir an, diese wirbellosen Wesen, sie pulsieren einfach durchs Wasser, absichtslos", raunt es ins Ohr, "Wir Menschen gestalten immer wieder neu. Wir generieren Ewigkeitskosten."

Menschen trauern um das Gletschereis

Getextet hat diese Einspieler Theatermacherin Helgard Haug gemeinsam mit Wissenschaftlern. "Der Mensch ist dem Tier eigentlich so überlegen. Er kann berechnen, was passiert, wenn er sein Verhalten nicht ändert: Die Ohrenqualle wird ihn überleben", sagt die Künstlerin. "Deshalb lassen wir den Besucher sich mit sich selbst beschäftigen - und mit der Qualle als Gegenmodell, die sich evolutionär gar nicht weiterentwickelt hat. Plötzlich steht sie als Erfolgsmodell da." Die Installation diene dazu, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse emotional erlebbar zu machen.

Um spielerische Ansätze für ernste Probleme bemühen sich derzeit viele Künstler und Ausstellungsmacher. "win > < win" ist dabei sehr gefragt, die Aurelia schwimmen aktuell auch in Moskau und Singapur, außerdem in der Londoner Ausstellung "2219: Eco-Visionaries" in der Royal Academy of Arts, in der der dänisch-isländische Künstlerstar Olafur Eliasson auch Aufnahmen von schmelzendem Gletschereis zeigt. Eliasson benutzt schon lange die Natur als Material, er arbeitet mit Wasser und Eis, auch mit Pflanzen und Licht.

"Ich will die Menschen mit dem Klimawandel in Kontakt bringen, ihn spürbar machen", sagt Eliasson. Dafür inszeniert er Wasserfälle in New York oder holt eine künstliche Sonne ins Museum. Spektakulär flog er arktische Eisblöcke vom Nordpol und legte sie vor der Tate Modern in London ab, wo sie als trübe Brühe in die Themse rannen. Diese raffinierte Einfachheit bewegte die Menschen so sehr, dass sie weinend das verlorene Eis der Arktis umarmten. "Kunst erreicht die Menschen auf einer anderen Ebene, sie macht bewusst, was vielleicht schon vorher gefühlt oder gehört wurde. All die Daten und wissenschaftlichen Erkenntnisse schaffen das nicht", erklärt Eliasson. Im September wurde Eliasson zum Uno-Botschafter für den Klimaschutz ernannt.

Öko-Kuratorin statt Kunst-Krawall

Ein Künstlerstar als Botschafter der Politik - ist die Zeit vorbei, in der Künstler als gesellschaftliche Dissidenten unmoralisch waren und provozierten? Heute gilt als großer Trend, die Kunst der Rettung des Planeten zu verschreiben. Sie wird zum ethischen Mahnmal. Umweltschutz ist ein hehres Ziel - doch aktivistische Kunst läuft Gefahr, unterkomplex zu gelingen, weil sie nur das Gute propagiert. Mit immer heftigeren ästhetischen Effekten werden simple Botschaften vermittelt - etwa die, dass Plastik nicht ins Meer gehört oder CO2-Reduktion die dringendste Aufgabe unserer Zeit ist.

Auch die diesjährige Biennale in Venedig stand ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Den Goldenen Löwen für den besten nationalen Beitrag gewannen drei Künstlerinnen aus Litauen mit der Performance-Oper "Sun & Sea (Marina)". In einer Fabrikhalle hatten sie einen künstlichen Strand aufgeschüttet. Acht Stunden lang sonnten sich 13 Performer auf Handtüchern, Paare cremten sich gegenseitig ein, Kinder spielten Beachball oder aßen Eis - und alle sangen dabei Arien über das Artensterben und den Untergang unseres Planeten.

Das sah fröhlich und harmlos aus - und hatte es in sich. "Es war erstaunlich, wie emotional das Publikum reagierte", sagt Kuratorin Lucia Pietroiusti. "Es war, als sähe man den Strandalltag und wisse: Ja, genau so ist das Leben. Da ist diese stille, langsam fortschreitende Gewalt. Manchmal kann einen dieses Gefühl überwältigen."

Pietroiusti weiß genau, wie Öko-Kunst den Rezipienten erreicht. Sie verantwortet in der großen Londoner Serpentine Gallery ein Öko-Programm aus Ausstellungen, Symposien und Podcasts. Als Ecology Curator entwickelt sie aber auch andere Arbeitsweisen, denn auch Museen müssen sich zunehmend für ihre katastrophale Klimabilanz rechtfertigen. "Ökologie soll nicht nur ein Thema in unseren Ausstellungen sein, sondern eine generelle Sichtweise", sagt Peitroiusti, "meine Arbeit umfasst auch Überlegungen zu Biodiversität oder Pflanzenintelligenz. In der Kunst kann man etwa fragen, ob Bäume das Recht haben, nicht gefällt zu werden, oder Berge, sich dem Bergbau zu widersetzen." Mit ihrem Programm wolle sie neue, intuitivere Wege des Denkens fördern.

Auch Olafur Eliasson arbeitet bereits an seiner nächsten Mission. Im Januar hält die Kunsthalle Zürich 1000 Quadratmeter für eine neue Installation bereit, wieder soll der Besucher über seine Rolle in und Abhängigkeit von der Natur reflektieren. Er sei ein positiver Mensch, sagt Eliasson, auch wenn er aktuelle Machthaber als zu langsam empfinde, um Strukturen zu verändern. "Meine Generation hat immer versucht, aus der Vergangenheit für das Heute zu lernen", sagt Eliasson, "deshalb mangelt es uns an Einfallsreichtum. Doch dann sehe ich die jüngere Generation, und es scheint mir, als könnten sie aus der Zukunft für das Heute lernen. Das gibt mir Hoffnung."

Ausstellungen:

"Try Again, Fail Again, Fail Better - Impuls Bauhaus", Zeche Zollverein Essen, bis 15. Dezember 2019

"2219: Eco Visionaries", Royal Academy of Arts, bis 23. Februar 2020

"Futures Imagined", Artscience Museum Singapur, bis 5. April 2020

"Olafur Eliasson: Symbiotic Seeing", Kunsthaus Zürich, 17. Januar bis 22. März 2020