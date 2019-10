Podcast "SPIEGEL Live" Wie rechts ist Deutschland?

Brandenburg und Sachsen haben im September ihre Landtage gewählt, und die AfD ist in beiden Bundesländern zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen. Nun steht am kommenden Wochenende die Wahl in Thüringen bevor.

Lässt sich aus dem Wahlergebnis der AfD eine Tendenz für ganz Deutschland ableiten? Was bedeutet diese Entwicklung für das Parteiensystem und die Demokratie? Und was kann und muss die Politik tun, um rechtsextremen Terror zu bekämpfen?

Nur wenige Tage vor dem Attentat auf eine Synagoge in Halle hat SPIEGEL-Büroleiterin Melanie Amann mit SPD-Politikerin Gesine Schwan, der Journalistin Heike Kleffner und dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt darüber diskutiert.

Das Gespräch wurde am 30. September im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL Live in Clärchens Ballhaus in Berlin aufgezeichnet.

