Als der Zweite Weltkrieg im Mai 1945 sein offizielles Ende findet, liegt Deutschland in Trümmern. Ganze Städte sind zerstört, knapp sechs Millionen Deutsche haben durch Bomben ihre Behausungen verloren. Sie alle benötigen eine neue Heimat, genau wie 14 Millionen Flüchtlinge aus dem Osten. Wie erlebten die Menschen diese Zeit? Und wie stellten sie sich dem geistigen und politischen Neubeginn nach dem Untergang des Naziregimes?

Nie zuvor in der deutschen Geschichte hatte es einen so tiefen Bruch im gesellschaftlichen und politischen Leben des Landes gegeben. Nun mussten sich die Deutschen in einer neuen, teilweise noch fremden Welt zurechtfinden. Dabei gingen Ost und West bald unterschiedliche Wege.

Über neue Wege und Irrwege im Nachkriegsdeutschland diskutiert SPIEGEL-Redakteur Uwe Klußmann mit Axel Schildt, Direktor a.D. der Forschungsstelle für Zeitgeschichte und Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg, sowie mit der Zeitzeugin Gudrun Sombrowski. Ihre Familie wurde 1943 in Hamburg-Hamm ausgebombt und im Anschluss nach Schleswig-Holstein evakuiert. Dort musste sie erfahren, dass sie auf einmal nicht mehr zu den "Einheimischen" gehörte.

Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Spiegel Live" im Januar 2018 im Hamburger Bucerius Kunst Forum aufgezeichnet.

Wie abonniere ich den Podcast?

Sie können "SPIEGEL live" entweder über den Player in diesem Artikel hören oder ihn herunterladen auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer. So können Sie ihn jederzeit abspielen - selbst wenn Sie offline sind.

Sie finden "SPIEGEL live" auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport: Sie können unser neues Audioformat hören, wo Sie wollen und wann Sie wollen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Podcast "SPIEGEL live", um keine Folge zu verpassen.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in die Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie "SPIEGEL live" auf Google Podcasts hören oder sich eine Podcast-App wie Castbox, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "SPIEGEL live" zu Ihren Abonnements hinzufügen.