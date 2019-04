Politisches Engagement Bitte wählen Sie!

Es gibt Menschen, die ich nie verstehen werde. (Auch wenn man von einer so sensiblen Schriftstellerin wie mir erwarten sollte, dass sie sich in jeden hineinzuversetzen vermag.)

Leute, die ihre Hände nach dem Toilettenbesuchhändewaschvorgang unter ein Gebläse halten, um die Dinger mit Düsengeräuschen zu trocknen zum Beispiel. Warum tun sie das, wenn die Hände ohne Düsengebläse in 1,2 Sekunden trocken werden (mit Gebläse: 1,1 Sekunden). Ähnlich verständnislos betrachte ich Paare, die an Esstischen sitzen, sich beim Namen nennen und zuprosten, bevor sie eine Serviette in den Ausschnitt ihrer Twinsets frickeln.

Das Missverständnis der Individualüberbewertung

Unverständlich ist mir auch, wie man es schafft, sich aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, seiner Hobbys, seines Alters oder Religion anderen überlegen zu fühlen. Dabei sollte doch das einzige Kriterium, andere Menschen zu bewerten, deren Gier und Brutalität, Dummheit und Dreistigkeit sein. Egal. Andere Leute, andere Lebensentwürfe.

Früher, bevor die Welt entgleiste, hatte ich viel Zeit, mir über das Missverständnis der Individualüberbewertung Gedanken zu machen. Sie wissen schon: Den Menschen wurde seit Erfindung der Massenprodukte und der Massenproduktwerbung, seit der Erfindung des gesunden Zuckers, der fit machenden Cola, dem segensreichen superfettigen Mistfrühstück eingeredet, dass sie unglaublich einzigartig sind, individuell. Sozusagen. Und dass aus dem Grund alle die gleichen Turnschuhe kaufen müssen. Logisch.

Ich weiss nicht, ob die totale Missinterpretation der eigenen Wichtigkeit Ursache für die an Wut grenzende Erregung des Einzelnen heute ist, oder ob dem Menschen schon immer ein immanenter Denkfehler innewohnte. War es vor 200 Jahren normal, dass jeder meinte, die Welt sei nur zu seiner Seligmachung um ihn herum angeordnet?

Vielleicht wäre die Kränkung, der sich so viele heute ausgesetzt sehen, die Entrüstung, weil genau auf ihn oder sie keine Rücksicht genommen wird, nicht so stark, wenn es keine Werbung gegeben hätte, die Massenprodukte verschleudern muss. Wer weiß das schon. Apropos Wichtigkeit - interessant, dass die meisten sich ausgerechnet bei politischen Fragen machtlos fühlen. Dem fast einzigen Bereich möchte ich meinen, in dem ein - in einer Demokratie Lebender - noch irgendetwas bewirken kann. Vom 23. bis 26. Mai zum Beispiel finden Europawahlen statt.

Und die interessieren, wie fast jedes Mal - fast keinen. Was zur Folge hat, dass das Europaparlament mehrheitlich, um es neutral zu sagen, eine konservative Gewichtung hat. Leute wie Steve Bannon bereiten sich zudem darauf vor, das Europaparlament in Besitz zu nehmen. Was man halt so macht, wenn man in seinem Land abgelost hat. Bannon ist jedoch nur der bekannte Protagonist, die Nebelkerze im Dunkel der faschistischen Woge, die derzeit die westliche Welt erfasst hat - der weiße Mann angesichts seines drohenden Machtverlustes und so weiter.

Wen ich übrigens noch nicht verstehen kann, sind Menschen, die ihre Zeit damit verbringen, sich über den kurzfristigen Trend zum Rechtsnationalen aufzuregen - und nicht wählen. Die seltsame Europawahl (Sehen Sie hier in diesem Video von 2014, wie sie genau funktioniert), die so wenig beworben wird, die so unwichtig scheint, kann alle, die sie ignorieren, mit einer dramatischen Änderung der demokratischen Spielregeln überraschen. Darum: Bitte wählen Sie!