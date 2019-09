Preis der Nationalgalerie Pauline Curnier Jardin für Videokunst ausgezeichnet

Die aus Marseille stammende Künstlerin Pauline Curnier Jardin hat in diesem Jahr den Preis der Nationalgalerie Berlin erhalten - weil ihre Arbeiten so herausfordernd und verunsichernd sind. Curnier Jardin verbindet optische und erzählende Elemente von Theater und Kino und überschreitet damit Darstellungsformen - etwa, wenn sich Filme in große Skulpturen einfügen, die der Betrachter betreten muss.

Die einstimmige Entscheidung gab die Jury am Donerstag bekannt. Die alle zwei Jahre vergebene Auszeichnung der Nationalgalerie gilt als eine der wichtigsten im Bereich junger Kunst und prämiert Künstler unter 40 Jahren, die in Deutschland leben und arbeiten. Der Preis ist mit einer Einzelausstellung samt Katalog für die Preisträgerin dotiert.

In der 16 Minuten dauernden Installation "Qu'un Sang Impure" etwa greift die Künstlerin den Kurzfilm "Ein Liebeslied" von Jean Genet auf, ersetzt dabei aber die jungen Insassen eines Gefängnisses durch Frauen nach der Menopause, die ebenso exzessiv wie verstörend ihre erotische Kraft zelebrieren. Jenseits des Kreislaufes der Reproduktion, losgelöst von männlichen Begierden, gibt Curnier Jardin ihren Darstellerinnen eine besondere Macht.

Die Auszeichnung wurde zum zehnten Mal vergeben. Neben Curnier Jardin waren Simon Fujiwara, Flaka Haliti und Katja Novitskova für die alle zwei Jahre verliehene Auszeichnung der Freunde der Nationalgalerie nominiert worden. Werke der vier Anwärter waren seit Mitte August im Hamburger Bahnhof ausgestellt.

Zu den Preisträgern der letzten Jahre gehören Olafur Eliasson, Tino Sehgal, Monica Bonvicini, Christian Jankowski, Katharina Grosse oder Anne Imhof. Im vergangenen Jahr gewann die Polin Agniesza Polska den Preis, die ebenfalls düstere Videoinstallationen zeigte.

Ausstellung: "Preis der Nationalgalerie 2019", Museum Hamburger Bahnhof Berlin, bis 16. Februar 2020