Raffael-Ausstellung in Berlin So verreist eine Madonna

Diese Muttergottes ist mehr als ein halbes Jahrtausend alt und extrem sensibel. Sie mag eigentlich keine Veränderungen. Dennoch musste sie noch einmal verreisen. "Madonna mit den Nelken" heißt das Ölgemälde des Renaissance-Meisters Raffael, und kurz vor dessen 500. Todestag im kommenden Jahr hat das Werk die Londoner National Gallery verlassen und ist mit einem LKW nach Berlin gefahren. Eine Restauratorin stand der Ikone auf dieser Tour tagelang zur Seite.

Die "Madonna mit den Nelken" hat die National Gallery London vor fünfzehn Jahren für 34 Millionen Pfund vom Duke of Northumberland erworben, seitdem hat sie England nicht mehr verlassen. Jetzt ist sie in Berlin. Sie ist ein herausragendes Werk von Raffael, der mit seinen Zeitgenossen Leonardo und Michelangelo das wichtigste Trio der italienischen Renaissance bildet. Bis ins 19. Jahrhundert galt Raffael gemeinhin als weltweit bester, als "göttlicher" Maler.

Zu Beginn seiner Karriere malte Raffael vor allem Madonnenbilder, die im frühen 16. Jahrhundert sehr gefragt waren und ihn berühmt machten. Er malte sie spektakulär, in immer neuen Posen, Größen und Formaten, stets im Bestreben, sich selbst zu verbessern und den Konkurrenten Michelangelo zu übertreffen.

Die Eibenholztafel mit der Nelken-Madonna aus dem Jahr 1507 ist ein kleines Bild, etwa 18 mal 22 cm groß. Darauf spielt eine jugendliche Maria mit dem Jesuskind auf ihrem Schoß und reicht ihm rote Nelken - sie symbolisieren blutige Nägel, Raffael spielt an auf das Leiden Christi. Vor 200 Jahren hätte ein deutscher Botschafter in Rom diese Madonna fast gekauft, doch sie ging den Berliner Museen durch die Lappen.

Sensor meldet Temperaturschwankungen

Gemälde eines solchen Kalibers auszuleihen ist mit großen Herausforderungen verbunden. Das beginnt schon mit den Anfragen: Während sich Kuratoren und Museumsdirektoren mit umfänglichen Ausstellungen schmücken wollen und an hohen Besucherzahlen interessiert sind, haben sie Gegenspieler in den Museen: Die Zunft der Restauratoren, die schon mal als "Ausstellungsverhinderer" beschimpft wird. Ihre Aufgabe ist es, für den bestmöglichen Zustand der Kulturschätze zu sorgen - im Zweifelsfall bedeutet das dann manchmal, dass die Werke niemand sieht.

Eine Ausleihe wie jene der Nelken-Madonna überwachen die Restauratoren wie Sanitäter einen Krankentransport. Ein Raffael darf im LKW weder frieren noch schwitzen, und noch gravierender als Temperaturschwankungen würden sich Erschütterungen auswirken. Um während der Fahrt gleichmäßig 21 Grad Lufttemperatur und 50 bis 55 Prozent Luftfeuchtigkeit sicherzustellen, verpackt die Spedition das empfindliche Holz luftdicht in Folien und Glas. Ein Sensor im Laderaum meldet Schwankungen direkt an die Restauratorin in der Fahrerkabine.

Bis in die Neunzigerjahre wurden Holztafeln praktisch gar nicht verliehen. Heute tauschen große Museen rege auch sehr alte Gemälde aus. Lässt sich damit Geld verdienen? Kaum, sagt Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Berliner Museen. "Die großen Häuser in Europa erheben gegenseitig keine Gebühren. Wir sind auf Solidarität angewiesen." Jeder Verleih sei ein Vertrauensbeweis an die Kollegen. Im Gegenzug für die Nelken-Madonna gibt Eissenhauer im nächsten Frühjahr Raffaels "Madonna Terranuova" von 1505 aus den Händen, ein rundes Tondoformat von 88 Zentimetern Durchmesser, eine Attraktion.

Eigentümer verlangt nach längeren Dübeln

Eissenhauer thront über einigen dieser Publikumsmagneten, er ist für 19 Häuser und 15 Sammlungen der Berliner Museumslandschaft verantwortlich. Doch die Besucherzahlen sind rückläufig. Für den laufenden Betrieb stellt der Kulturhaushalt wenig Budget bereit, und bald wird die Gemäldegalerie hinter der Baustelle für das Museum der Moderne verschwinden. Der Verleih von Ikonen ist riskant und mühsam - aber ein Ausweg aus dem stagnierenden Geschäft. Eissenhauer hofft so auf mehr Besucher.

Im Berliner Depot ruhte die Nelken-Madonna 24 Stunden in ihrer weißen Transportkiste und durfte nicht einen Zentimeter bewegt werden, bevor ein Team von fünf Personen den millionenschweren Schatz entnahm. Zwei Restauratorinnen aus London und Berlin notierten im Streiflicht ihrer LED-Lampen jede kleinste Auffälligkeit: Ist etwas vom Rahmen abgebröckelt? Kommt irgendwo die Malschicht hoch? Haben sich Risse verändert?

Es gab nichts zu beanstanden. Nun lächelt die Maria sanft von der purpurfarbenen Wand des sechseckigen Kabinetts, gleich neben der "Terranuova", vereint nach 500 Jahren. Vorher mussten freilich noch die Ausstellungswände verdickt werden, damit das Gemälde mit extralangen Dübeln verschraubt werden konnte. Der zusätzliche Diebstahlschutz war die letzte Bedingung der Engländer. Sicher ist sicher.

Ausstellung: "Raffael in Berlin. Die Madonnen der Gemäldegalerie", Gemäldegalerie Kulturforum Berlin, bis 26. April 2020