Rechte Aufmärsche und Kühnerts Sozialismus-Thesen Ferner liefen Nazis

Eigentlich bin ich froh über jede Journalistin, die eine Zeitungsseite damit füllt, einen linken Politiker mit guten Ideen zu interviewen, anstatt zum Beispiel die zweihundertste Homestory über einen Rechtsradikalen zu schreiben. Und eigentlich wirkt es erstmal ganz erholsam, wenn jetzt überall Thinkpieces über Sozialismus und Enteignung sprießen, nur irgendwie ist die Kevin-Kühnert-Debatte auch beachtlich aus dem Ruder gelaufen.

Am 1. Mai wurde nicht nur das Interview mit dem Juso-Chef veröffentlicht, der davon sprach, dass man Unternehmen auch anders organisieren kann als kapitalistisch, sondern es marschierten auch rund 550 Anhänger und ein paar Anhängerinnen der rechtsextremen Splitterpartei "Der Dritte Weg" durch Plauen. Sie trugen Fackeln und Fahnen sowie Trommeln mit Mustern, die denen der Hitlerjugend ähneln und skandierten "frei, sozial und national". Ein Redner, der "Gebietsleiter Süd" der Partei und ein vorbestrafter Gewalttäter, hetzte in einer Rede gegen die "feigen Gestalten da oben": "Einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann rrrrichtet das Volk, dann gnade euch Gott". Die "taz" berichtet außerdem von einer EU-Flagge an einem Galgen, behördlich genehmigt.

Eine rechtsextreme Gesinnung werde oft erst erkannt, "wenn sie mit fahnenschwenkenden Fackel-Nazis daherkommt, wie neulich in Plauen", schrieb Ferda Ataman gerade. Aber zum Skandal reicht das offenbar auch nicht. Nazis in Sachsen, das rangiert unter "ferner liefen".

Wenn man hingegen die Debatte um das Interview mit Kevin Kühnert verfolgt, könnte man meinen, Kühnert habe gefordert, die Demokratie abzuschaffen und alle Deutschen zu enteignen, die mehr besitzen als in einen Schuhkarton passt. Hat er nicht. Er sprach hauptsächlich davon, dass es in Deutschland viel Ungerechtigkeit gibt, dass einige wenige sehr viel besitzen und sehr viele andere viel zu wenig - alles ziemlich offensichtliche Tatsachen und irgendwann auch mal Themen der SPD gewesen.

Statt sich einfach mal zu bedanken, dass da jemand versucht, die Würde dieser Partei zu retten, distanzieren sich reihenweise SPD-Politiker*innen von ihm. Parteichefin Andrea Nahles findet seine Thesen falsch, Parteikollege Johannes Kahrs spricht von "grobem Unfug" und vermutet Drogen am Werk, Generalsekretär Lars Klingbeil erklärt, Kühnerts Forderungen seien nicht die der Partei, und er habe eh nur eine "Utopie" skizziert. Und mit Utopien will man mitten im Europawahlkampf bei der SPD-Führung offenbar nicht so gern zu tun haben.

Juso-Chefs hätten früher auch gern schon "provoziert", so ordnete die "Süddeutsche" ein. Provoziert, naja. Soziale Missstände anzusprechen ist vielleicht auch einfach die Aufgabe eines Juso-Vorsitzenden.

Genauso ist es allerdings Aufgabe aller in einer Demokratie, Nazis zu bekämpfen. Die haben früher auch schon "provoziert", die Älteren werden sich erinnern.

Viele der Neonazis in Plauen trugen hellbraune T-Shirts. Versammlungen können in Deutschland aufgelöst werden, wenn die Teilnehmenden Uniformen tragen. Die sächsische Polizei hätte die Demo also sehr früh beenden können, sah aber keinen Grund dazu, weil "keine Anlehnung an aktuelle oder historische Uniformen ersichtlich war". Oder anders gesagt: Nur weil die Neonazis hässliche T-Shirts tragen, die nicht exakt aussahen wie die braunen Hemden der SA, sondern wie irgendwas schnell im Copyshop Zusammengestelltes, weil die Nazis also sozusagen zu schlecht angezogen waren, durften sie unbehelligt durch die Behörden durch die Stadt ziehen.

Entscheidend für ein Uniformverbot sei, ob der Auftritt auf die Einsatzkräfte einschüchternd wirke, sagte Staatsrechtler Christoph Degenhart von der Universität Leipzig. Nur ist "Einschüchterung" vielleicht eine etwas skurrile Kategorie in diesem Zusammenhang, vor allem Einschüchterung auf die sächsische Polizei, die sich die Sitze in einem ihrer SEK-Panzer so besticken ließ, dass sie irgendwie an irgendwas erinnerten.

Nun gibt es Leute, die sagen, dass es in Sachsen ja häufiger solche Aufmärsche gibt und man nicht jedem grölenden Rechtsextremen Aufmerksamkeit schenken sollte. Dass eine Demokratie das aushalten müsse, und so weiter. Ich glaube das nicht. Eine Demokratie, und vor allem eine in einem Land, das eine faschistische Vergangenheit hat, muss es nicht aushalten, wenn Horden von Neonazis sich inszenieren wie ihre Vorbilder in den Dreißigerjahren.

Die Partei "Der Dritte Weg" sieht sich übrigens als Vertreterin einer Alternative zu Kommunismus und Kapitalismus und fordert in ihrem Programm neben allerlei völkischem und den Nationalsozialismus verherrlichenden Müll auch die "Verstaatlichung sämtlicher Schlüsselindustrien, Betrieben der allgemeinen Daseinsfürsorge, Banken, Versicherungen sowie aller Großbetriebe". Dazu wird an anderer Stelle auf der Webseite der rassistische und antisemitische Soziologe Werner Sombart gepriesen: Er "erkannte den Kapitalismus als Form einer Geisteshaltung, die in der jüdischen Religion und ihrer Rechtfertigungslehre zur Verleihung von Geld mit Zins- und Zinseszins an Fremde wurzelt". Vielleicht sollte sich mal jemand anschauen, wen "Der Dritte Weg" gern als erstes enteignen würde.