Rezo kritisiert Medien "Deshalb fucken mich solche Erfahrungen ab"

YouTuber Rezo wünscht sich von der Presse einen anderen Umgang mit eigenen Fehlern. Das schreibt er in einem Essay für das Nachrichten-Magazin DER SPIEGEL.

Die Presse kritisiere sich "offenbar nicht ultragern selbst". Sie habe jedoch eine "unfassbar große Verantwortung", schreibt Rezo. "Wird sie ihr nicht gerecht, fickt sie nicht nur sich selbst, sondern die Wahrheitsfindung in unserer Demokratie gleich mit."

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa, so Rezo, habe falsch über ein Video berichtet, in dem er als Gast eines Comedy-Duos Boulevard-Zeitungen kritisierte - nicht den Printjournalismus an sich. Viele Redaktionen hätten die Formulierungen abgeschrieben, auch der SPIEGEL.

In seinem Text erklärt Rezo, dass er nicht generell wütend auf die Presse sei. Das Gegenteil sei der Fall: "Ich bin froh und stolz, in einem Land mit einer so freien und guten Presse zu leben. Deshalb fucken mich solche Erfahrungen ab."