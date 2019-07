Der preisgekrönte US-Schauspieler Rip Torn ist tot. Das teilte sein Sprecher Rick Miramontez mit. Demnach starb Torn am Dienstag in seinem Zuhause, seine Ehefrau und die beiden gemeinsamen Töchter seien bei ihm gewesen. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Torn wurde 88 Jahre alt.

Seit Mitte der Fünfzigerjahre arbeitete der in Texas geborene Torn als Schauspieler - ursprünglich hatte er erwogen, Landwirt zu werden. Er war in Film-, Theater- und Serienproduktionen zu sehen. In Deutschland dürfte er vor allem durch seine Rolle des Agenten Z in "Men in Black" (1997) bekannt sein.

Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere gewann Torn mehrere Preise, laut der "Los Angeles Times" spielte er in insgesamt rund 90 Filmen mit. Von 1992 bis 1998 war er in der TV-Sitcom "The Larry Sanders Show" (HBO) zu sehen, für seine Rolle war er sechs Mal für einen Emmy nominiert, er gewann die Trophäe im Jahr 1996. Für seine Arbeit in dem Film "Cross Creek" (1983) wurde Torn für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.

Im Jahr 2010 sorgte Torn für Schlagzeilen, als er betrunken und bewaffnet in eine Bank im US-Bundesstaat Connecticut einbrach. Dafür wurde er zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Schon davor hatte er sich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Torn war drei Mal verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder.