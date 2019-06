In Büchern versinken Ich lese wieder

Das war ein interessanter Tag, an dem ich wieder lernte, Bücher zu lesen.

Also Bücher, die keine Sachbücher waren, in die man Zettel kleben kann mit dem Gefühl, endlich hätte man die schwarzen Löcher verstanden, was natürlich Quatsch ist. Sachbücher sind Instant-Erkenntnis-Pusher, von denen man parallel fünf liest, sie mit Harvard-Vorträgen mischt, um eine Erregung ob der eigenen Klugheit zu spüren.

Der Tag, an dem ich wieder ein Nicht-Sachbuch gelesen habe, war einer, an dem mich alles aufregte: fliegende Pkw, die bald den Himmel mit Vollpfosten verdunkeln werden, das pfiffige Design eines Kaffeegeschirrs mit Tassenhenkeln, die wie irregewordene T-Träger aus Porzellan an den Tassen baumelten. Die Aufregung also, über alles Bescheid zu wissen und zugleich über nichts.

Das Motto der letzten Jahre war, es wichtig zu finden, über alles Bescheid zu wissen. Alles außer Gamen. Ansonsten: Robotik, Medizin, Politik, Verschwörungstheorien, Rechte, Linke, Mitte, oben, unten und alles gleichzeitig, um - ja, warum? Um nervös zu werden und panisch angesichts der vielen Bedrohungen von - was?

Aufregung über Porzellan-DesignerInnen

Bei Milliarden Menschen bleibt nicht aus, dass es Gebiete gibt, in denen sich der Einzelne nicht mehr auskennt. Bleibt nicht aus, dass man sich ohnmächtig fühlt, weil doch jeder glaubt, nur weil man fast alles nachlesen kann, müsste man es auch begreifen. Die Synapsen. Alter! Als ich also begann, mich über verrückt gewordene Porzellan-DesignerInnen aufzuregen, dachte ich: So, jetzt mal durchatmen. Dachte ich mit dem, was vom Hirn übrig war.

Ich erlitt Sekunden der unendlichen Langeweile, die erfolgen, wenn man kein Netz zur Verfügung hat, weil eventuell der Strom weg ist oder man sich wegen eines zuckenden Auges dazu entschlossen hat. In den Sekunden trat Schaum vor meinen Mund, ich begann, in meine Handknöchel zu beißen. Und dann, als ich mich im Schlamm, der nicht vorhanden war, wälzen wollte, nahm ich ein Buch. 1.0. So wie früher, als ich noch gelesen hatte. Also Bücher, die nicht Sachbücher waren oder Minikurzgeschichten oder Beipackzettel oder Wahlprogramme oder englische Untertitel bei maledivischen Serien.

Es war ein ungewohntes Gefühl auf den ersten Seiten: Text ohne Werbung, ohne Pixel, Seiten umblättern wie so eine Professorin in ihrer Bibliothek, der treue Hund schon lange tot. Na und so weiter. Aber nach einem Tag hatte ich mich ans Lesen gewöhnt. Am dritten Tag geriet ich in einen Rausch und am Ende der Woche hatte sich mein Gefühl zur Welt verändert. Sie war langsamer geworden, weniger beängstigend und bunter. Ich sah wieder Farben, nette Leute, kleine Hunde - und war keiner jener Menschen mehr, die ihrer Empörung durch das Retweeten von dämlichen Mitteilungen Raum verschaffen.

Das Lesen von Büchern, das ich vorher wegen mangelnder Zeit (muss selber schreiben, mich informieren und natürlich auch mal schlafen) unterlassen hatte, zeigte eine paradoxe Wirkung: Es schenkte mir Zeit. Indem ich ein vermeintlich langweiliges, nicht auf pure Information oder Unterhaltung angelegtes Produkt konsumierte, wurden meine Gedanken schneller, und bekamen wieder eine Kontur: statt überfordernder Meinungsfragmente endlich wieder eine Idee, die sich neben dem klaren Fluss zu einer Erzählung formen konnte.

Ich lese wieder. Nicht kleine Tranchen im Netz, ich klicke mich nicht mehr durch tausend Seiten, um am Ende nichts zu wissen, sondern ich lese Bücher. Meine Laune hat geradezu ausgelassene Züge angenommen. Ich habe das Gefühl, irgendeinem seltsamen Versuch, der mit meinem Gehirn angestellt worden ist, entkommen zu sein. Ich bin wieder ruhig. Ich lese. Ich habe Hoffnung.