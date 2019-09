Medien und die AfD Keine falsche Freundlichkeit

Der Sommer ist vorbei, aber die Sommerinterviews mit den Möchtegern-Führern gehen weiter. Und sie zeigen die große journalistische Spannweite, mit der wir es zu tun haben. Letzten Sonntag zum Beispiel: Während Thüringens AfD-Chef Björn Höcke im ZDF-Vorabendprogramm gegrillt wurde, aus der Rolle fiel und klarstellte, wie ein Interview geht - nämlich "so nicht" - konnte man in der ARD fast zur gleichen Zeit einem gemütlichen Plausch mit Bundesparteichef Alexander Gauland lauschen.

Der saß da und erklärte uns Zuschauer*innen allen Ernstes, dass sein Kollege Höcke "immer wieder fehlinterpretiert" werde. "Beispielsweise dieses berühmte Mahnmal der Schande. Es ist das Mahnmal unserer Schande." Verstanden? Alles nur ein Missverständnis. Der Parteifreund ist eigentlich nur ein geschichtsbewusster Lehrer aus Hessen, er meint das nicht so. Der ist mehr Mahatma als Hitler.

Keine Widerworte, keine Rückfrage

Hält er uns für bescheuert? Über so viel Chuzpe kann man eigentlich nur lachen, doch das Lachen blieb mir im Hals stecken, weil Tina Hassel - die Journalistin - darauf nur sagte: "Gut, dann, ähm, kommen wir auf eine andere Nachricht dieser Woche." Wie bitte? So, wie das Gespräch insgesamt geführt wurde, bot es Gauland viel Gelegenheit, sich zu erklären - mehr nicht.

Als Hassel den AfD-Chef auf seine eigene Aussage anspricht "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagt dieser äußerst genervt: "Liebe Frau Hassel, ich hätte nicht gedacht, dass Sie das wieder anfangen, denn ich habe mich zehnmal für diese Geschichte entschuldigt." Statt zu widersprechen, was nahe läge, antwortet die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios freundlich, "das ist gut, dass Sie das noch mal sagen" - und geht weiter zur nächsten Frage. Da ging es dann zwar allgemein um den Themenkomplex "Sprache der AfD", aber es gab keine kritische Nachfrage zu dieser konkreten Äußerung Gaulands.

Journalisten müssen sich besser auf Gespräche mit der AfD vorbereiten

Der Wille, es Gauland nicht leicht zu machen, ist da. Aber ab und an unbequeme Fragen zu stellen, reicht eben nicht. Wenn man nicht immer wieder kritisch nachhakt und - viel wichtiger - die Äußerungen selbst einordnet, wozu dann die Fragen? Damit faschistoide Zeitgenossen ihre zielgruppenspezifischen Botschaften fürs bürgerliche Publikum anpassen können? Ich bin fassungslos, wie blauäugig und schlecht vorbereitet viele Journalisten immer noch in Gespräche mit der AfD gehen.

Es ist längst bekannt, dass die Antworten immer dreiste Ausreden oder harsche Angriffe sind. Das ist Populismus. Damit umzugehen ist bestimmt nicht einfach. Aber gerade deshalb funktioniert das eingeübte journalistische, sachlich-neutrale Schema F nicht. Man muss sich besser vorbereiten als bisher, Interviews mit populistischen Gegnern trainieren und den Konflikt auch mal aushalten. Wer kommentarlos zur nächsten Frage übergeht, signalisiert, dass die Antwort zufriedenstellend war. So macht man seine Sendung zum Gratiswerbeträger für Politiker*innen und ihre Botschaften.

Experten haben darauf hingewiesen, dass man in Interviews mit AfD-Politikern nicht auf den altbekannten Provokationen rumreiten, sondern lieber nach konkreten Vorschlägen fragen soll, wie sie das, was sie kritisieren, ändern wollen. Das fällt ihnen deutlich schwerer, als ihren verbalen Vogelschiss zu rechtfertigen.

Doch leider ist Interviewgeplänkel mit Superrechten nicht die Ausnahme. Björn Höcke hat sich am Wochenende über das ZDF-Interview von "Berlin Direkt" aufgeregt und es abgebrochen, weil es unangenehm war. In gewisser Weise kann ich das nachvollziehen. Angesichts bisheriger Erfahrungen konnte er offenbar nicht damit rechnen, dass ihn mal jemand hart rannimmt und versucht, aus dem Konzept zu bringen.

Dabei müsste das normal sein. Politiker sollten sich nicht über Interviewanfragen freuen oder in Talkshows einklagen wollen. Das ist ein Armutszeugnis für die Sendungen. Die Gäste sollten damit rechnen, dass man sie kritisch unter die Lupe nimmt, ihnen überraschende Fragen stellt und sie im Zweifel grillt. Das nennt sich guter Journalismus und gilt für alle, parteiübergreifend, aber besonders für die AfD.

Nein, die AfD ist nicht so wie die anderen Parteien

Inzwischen wundert mich weniger der Erfolg der demagogischen Partei, als der arglose Umgang vieler Kollegen mit ihr. Nach drei Jahren Omnipräsenz, also massig Zeit, sich mit ihren Inhalten und der populistischen Opferinszenierung zu beschäftigen, stellen sich viele immer noch die Frage, wie sie mit der AfD umgehen sollen. Muss man sie nicht behandeln wie jede andere Partei auch? Ja. Natürlich. Das heißt aber nicht, dass man sie ständig einlädt und mit Samthandschuhen anfasst, nur weil man sonst mit Beschimpfungen und Shitstorms rechnen muss.

Man muss sie behandeln wie die anderen Parteien auch, aber man sollte wissen, dass sie nicht so ist wie die anderen. Die AfD verbreitet Verschwörungstheorien und verstößt gegen Grundsätze unserer Demokratie. Das verrät schon ein Blick in ihr Bundestags-Wahlprogramm von 2017.

Da erklärt sie, dass sie Parlamente, Justiz und Medien in Deutschland radikal verändern will. Und dass sie nicht einverstanden ist mit dem verantwortungsbewussten Umgang mit den Naziverbrechen, den wir haben. Sie will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch einen mager ausgestatteten "Bürgerrundfunk" ersetzen, zu dem die Leute nur noch "verschlüsselt/passwortgeschützt" Zugang haben, wenn sie freiwillig zahlen. Wer will, kann es herauslesen: die AfD würde die unliebsame "Systempresse" gern abschaffen.

Trotzdem bezeichnen viele Medien die AfD noch als "nationalkonservativ", "rechtsaußen" oder "rechtspopulistisch". Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer, der sich schon lange mit den Phänomenen am rechten Rand befasst, erklärt in seinem neuen Buch, dass das verharmlosend sei und empfiehlt, bei der AfD von einem "autoritären Nationalradikalismus" zu sprechen - eine Stufe zwischen Rechtspopulismus und gewalttätigem Rechtsextremismus. Populistisch ist sie auch, aber eben nicht nur.

Wie wäre es mit einer neuen Strategie?

Dass nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen trotzdem darüber diskutiert wird, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist oder doch nur geheucheltes Bürgertum, ist auch eine Folge des stümperhaften Umgangs vieler Medien mit der AfD. Zu dieser albernen Debatte kam es, nachdem Gauland am Abend der letzten Landtagswahlen mal wieder in der ARD-Talkrunde von Anne Will saß (die Linkspartei, deren schlechte Ergebnisse im Osten mindestens genauso spannend sind, war nicht eingeladen). Als Gauland drankommt, sagt er dünkelhaft, "wir sind auf dem Weg, die bürgerliche Volkspartei zu werden." Statt das als neueste Provokation abzutun, diskutieren viele ernsthaft darüber.

Merken die Verantwortlichen in den Medienhäusern eigentlich noch, wie sehr sie sich von den Radikalnationalen die Agenda bestimmen lassen? Europawahl, Landtagswahl, zwischen der Wahl - völlig egal. Ständig geht es um die AfD oder um ihre Wähler*innen. Was sie umtreibt und was sie "uns" mit ihrer Präferenz für die Präfaschisten sagen wollen. Ist nicht inzwischen alles gesagt und wiederholt sich nur? Ich persönlich finde, es reicht. Wie wäre es mit einer neuen Strategie: Reden wir wieder mehr über andere Themen und lassen den fantasierten Untergang des Abendlandes etwas ruhen.

In der Zwischenzeit können Politikjournalisten sich besser vorbereiten auf die nächsten Gespräche mit Krawattennazis. Sie könnten zum Beispiel die neue Handreichung der Amadeu Antonio Stiftung zum Umgang mit der AfD lesen. Oder das Informationsblatt vom Progressiven Zentrum, das Tipps gibt für Interviews mit "missverständlichen" Demagogen. Falls sie trotzdem unbedingt AfDler in die nächste Talkshow einladen wollen, könnten sie ihnen zur Abwechslung mal nicht den Gefallen tun, sie nur mit weißen Deutschen und nur über ihre Lieblingsthemen diskutieren zu lassen.