Neuer Podcast "SPIEGEL live" Die Macht der Ernährung

Immer pointiert, oft überraschend und kontrovers - in der Veranstaltungsreihe "SPIEGEL live" diskutieren SPIEGEL-Redakteure regelmäßig mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Außenminister Heiko Maas, Sophie Passmann oder Robert Habeck - sie alle saßen schon einmal mit einem unserer SPIEGEL-Kollegen auf der Bühne. Und Sie können diese Gespräche künftig als Podcast hören.

In der ersten Folge geht es um die Macht der Ernährung. Denn Essen kann den Lauf der Geschichte beeinflussen, und gleichzeitig spiegeln sich Veränderungen in unserer Gesellschaft auch oft in Tischsitten und Rezepten. Warum beispielsweise Alkohol und Zucker einst als besonders gesund galten, das erklärt der Regensburger Kulturwissenschaftler Prof. Gunther Hirschfelder im Interview mit SPIEGEL-Redakteurin Eva-Maria Schnurr.

