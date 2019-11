Urteil zu Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen Entlassung des Vizedirektors ist rechtens

Die Kündigung des früheren Vize-Direktors der Stasiopfer-Gedenkstätte in Berlin ist nach einem Urteil des dortigen Arbeitsgerichts rechtlich korrekt. Zur Begründung hieß es vom Gericht am Mittwoch, der frühere Vize-Chef Helmuth Frauendorfer habe sich in vielen Situationen mit Mitarbeiterinnen nicht angemessen verhalten, weil er dienstliche Gespräche in einem privaten Rahmen abgehalten habe.

Es habe sich insgesamt um etwa ein Dutzend "inadäquate" Situationen mit Frauen gehandelt, bei denen es ein klares Missverhältnis zwischen der privaten Atmosphäre und dem Machtgefälle gegeben habe, sagte der Richter. Die Frauen hätten diese Gespräche nur schwer abbrechen und den Situationen kaum entfliehen können. Das sei die Schuld des Vorgesetzten und für eine Kündigung ausreichend.

Die Gedenkstätten-Stiftung hatte Frauendorfer 2018 wegen Sexismusvorwürfen gekündigt. Dagegen hatte der inzwischen 60-Jährige geklagt. Über die von mehreren Frauen erhobenen Vorwürfe der sexuellen Belästigung urteilte das Arbeitsgericht aber ausdrücklich nicht. "Dieser Kündigungsgrund hat mit sexueller Belästigung nichts zu tun", sagte der Richter. Gegen die Entscheidung kann Berufung beim Landesarbeitsgericht eingelegt werden.

Im Zusammenhang mit der Entlassung seines Stellvertreters wurde auch der frühere Direktor der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, abberufen. Knabe legte dagegen Kündigungsschutzklage ein; im Dezember 2018 einigte er sich mit der Stiftung der Gedenkstätte auf einen Vergleich. Neuer Direktor in Hohenschönhausen ist Helge Heidmeyer. Er begrüßte das Urteil: "Ich bin froh, dass sich das Engagement der jungen Frauen ausgezahlt hat", zitieren Berliner Zeitungen Knabes Nachfolger. Für die Gedenkstätte sei es wichtig, dass der Fokus jetzt wieder auf der Arbeit läge.