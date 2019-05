Zum Tag der Pressefreiheit Dies ist keine Sonntagsrede

Viel Weihevolles und Warnendes wird dieser Tage wieder geschrieben über die Pressefreiheit und die Gefahr, in der sie schwebt. Es ist die Rede vom Stützpfeiler der Demokratie, von der Meinungsfreiheit als höchstem Gut einer Gesellschaft, von Artikel 5 des Grundgesetzes ("Zensur findet nicht statt"). Sonntagsreden.

Der Lage angemessener aber ist ein Sarkasmus, wie ihn die "Titanic" im September 2018 an den Tag legte: "Im Falle einer faschistischen Machtergreifung dieses Heft bitte nicht ausliefern!" Grund, klein gedruckt in der unteren Ecke: "Wir haben Kinder."

Über Jahrzehnte bildeten in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit irgendwelche Diktaturen weit weg in Afrika, Lateinamerika oder Asien die trüben Schlusslichter. Ihrer wurde in salbungsvollen, mahnenden Reden gedacht. Inzwischen aber hat sich die Dunkelheit bis nach Europa vorgearbeitet.

Freie Meinung nur noch in der Nische

In den USA überzieht der Präsident die kritische Presse mit einem flächendeckenden Bombardement an verächtlichen Tweets - schürt so eine Stimmung, die jederzeit in Gewalt umschlagen kann. In Malta oder der Slowakei wurden Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit ermordet. In Polen ist der öffentliche Rundfunk staatlich kontrolliert und von Abweichlern gesäubert worden. Auch Ungarn hat eine Gleichschaltung im nationalkonservativen Sinne erlebt, freie Meinung äußert sich nur noch in Nischen.

Ähnliches steht Österreich bevor, wo ein regierungsnaher Oligarch sich in wichtige Zeitungen einkauft und dem ORF-Moderator Armin Wolf von der FPÖ nun offiziell nahe gelegt wurde, seinen Posten zu räumen und sich "neu zu erfinden".

Vergleichbare Forderungen erhob hierzulande auch schon Jörg Meuthen (AfD) gegen den WDR-Journalisten Georg Restle, ganz offiziell. An der Basis meldete sich die AfD im Hochtaunus nach der Berichterstattung über Chemnitz mit dem Hinweis, es würden "irgendwann die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt."

Bitte keinen Sonntagsreden!

Von zivilrechtlichen Prozessen zwecks Zermürbung und persönlichen Drohungen gegen Autoren und Kolumnistinnen ganz zu schweigen. Es trübt sich ein. Was tun? Eine weitere Sonntagsrede halten, beschwörend, bundespräsidial, staatstragend? Sache der Journalisten kann das nicht sein.

Sinnvoller wäre es, den Blickwinkel zu erweitern. Auf dem Spiel steht nicht nur die Pressefreiheit als Stützpfeiler, sondern ihre Funktion. Auf dem Spiel steht, was sie stützt - die Möglichkeit eines liberalen, offenen, pluralistischen, freiheitlichen Zusammenlebens. Und damit jeder Mensch, dessen Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Religion oder politische Überzeugung das autoritäre Bestreben unterläuft, die Nation als homogenes Ganzes zu halluzinieren.

Sonntags wäre auch der Bedeutungsverlust der Medien zu bedauern. Mag sein, dass dieser Verlust in Teilen selbstverschuldet ist. Er wird aber auch bewusst betrieben, gerne von ausländischen Trollfabriken. Jedem Fakt stellt sich sogleich eine Lüge beiseite, die sich als "alternative Wahrheit" empfiehlt - und weniger schmerzt, hübsch einfach ist. Das nennt man dann "Desinformation".

Obacht vor Empörungsregisseuren

Zentral hierfür ist, dass keine Nachricht mehr im Kontext wahrgenommen wird. Ist eine Meldung erst einmal aus ihrem Zusammenhang gerissen, lässt sie sich von Empörungsregisseuren beliebig funktionalisieren. Um damit wieder ein Stückchen mehr die Mündigkeit und Fähigkeit des Publikums zu unterminieren, zwischen seriösen und windigen Quellen zu unterscheiden. Wahrheit ist, was jeder sich selbst bastelt.

Ausgehebelt wird das Streben nach Objektivität. Wo seriöse Medien keinen Kontext mehr bereiten, gibt es auch keine "intersubjektive Überprüfbarkeit" - und damit keine Wissenschaft - mehr. Nur noch YouTube, wo vor Chemtrails gewarnt wird, 9/11 ein "inside job" war und der Klimawandel ein Trick von Angela Merkel ist, uns alle zu knechten. Wer den erfolgreichsten Unsinn verbreitet, Angst und Schrecken, der regiert - und möchte sich dabei nicht von kritischen Fragen stören lassen.

Auf der Hand liegt allerdings, in wessen Sinn eine solche Verwilderung ist und wohin die schiefe Bahn führt, auf der wir uns befinden. "Wer aus der Geschichte nichts lernt", schrieb George Santanaya, "ist dazu verdammt, sie zu wiederholen." Wer aus ihr lernt, könnte man sarkastisch hinzufügen, ist dazu verdammt, hilflos zuschauen zu müssen, wie andere Leute die Geschichte wiederholen.

Jede Zeitung ein Regierungsorgan?

Eine Geschichte, in der Carl von Ossiezky notierte: "Die Faschisierung schreitet unaufhaltsam fort. Jede Zeitung ein Regierungsorgan", wie es sich heute schon in vielen osteuropäischen Ländern abzeichnet: "Das steht am Ende der Entwicklung, die mit dieser Notverordnung gegen die Pressefreiheit begonnen hat."

1931 wurde Ossietzky wegen seiner Verantwortung für Berichte über eine Wiederbewaffnung der Wehrmacht von einem Staatsanwalt vor Gericht gezerrt, der insgeheim bereits Mitglied der NSDAP war. 2019 laufen Ermittlungen gegen eine andere Freiheit, die der Kunst, wegen Bildung einer "terroristischen Vereinigung", eingeleitet von einem mutmaßlich AfD-nahen Staatsanwalt.

Es werden im administrativen Mittelbau der Institutionen, Sender und Redaktionen heute schon Leute anstellig, der autoritären Renaissance zu Diensten zu sein. Wenn es dann so weit ist, werden sie ihre Meinung sagen: "Der Begriff der Meinungsfreiheit wird nicht nur in Deutschland selbst, sondern heute in der ganzen Welt auf das Lebhafteste diskutiert. Und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, dass dieser Begriff in seiner absoluten Überschätzung in der ganzen Welt sehr ins Wanken geraten ist."

Wer so denkt und redet, der wird sich als Freund der Presse ausgeben: "Ich habe die natürliche Absicht, der warmherzige Beschützer der deutschen Presse zu sein und zu bleiben. Ich habe nicht die Absicht, sie zu zerstören, sondern ich habe die Absicht, sie mit Ihrer Hilfe neu aufzubauen und Ihnen damit die Freude an Ihrem Beruf zurückzugeben".

Nicht feindlicherweise, nein, freundlicherweise werden sie die Presse "von Subjekten säubern, die es gar nicht verdienen, die Ehre und den guten Namen eines deutschen Redakteurs für sich in Anspruch zu nehmen", damit nicht "jedes gescheiterte Subjekt am Ende in der Presse landet".

So modern drückte es 1933 der ehemalige Journalist Joseph Goebbels vor gleichgeschalteten Kollegen aus. Statt vom "Redakteur" sprach er vom "Schriftleiter". Wer sich "unser" Land zurückholen will, der wird uns auch dieses schöne deutsche Wort zurückbringen.