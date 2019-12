Tempolimit und Böllerverbot Schütze uns vor dem, was wir sind

In vertrauter Runde war eben noch einhelliges Kopfschütteln gewesen über die Lage der Welt. Irgendwann waren wir bei den "kleinen Dingen" angelangt, die wir doch wenigstens ändern könnten. Fleischkonsum! Flugreisen! Sollte man gesetzlich einschränken. Und diese Böllerei an Silvester gehöre auch verboten, wegen der Verletzungsgefahr und der Feinstaubbelastung.

Dann hatte jemand, als weiteres längst überfälliges "Gebot der Vernunft", ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 130 Stundenkilometern gefordert. Eh klar, oder?

"Also, ich bin gegen ein Tempolimit", sagte ich leichthin.

Der Satz war mir entfahren. Nun stand er im Raum wie eine dieser berüchtigten Meinungen, die "man" heute ja nicht mehr frei sagen kann. Die milieubedingte Eintracht jedenfalls war dahin, das Gespräch gefror.

Hätte jemand eine Stecknadel dabeigehabt an diesem Abend, man hätte sie fallen hören können. Es war, als hätte ich für den Privatbesitz von automatischen Sturmgewehren plädiert. Ich kam mir vor wie Ulf Poschardt in einem Stuhlkreis von "Extinction Rebellion".

Dabei hatte ich meinen Einspruch nicht aus Freude am Eklat erhoben. Oder aus Renitenz. Eher war es der hilflose Versuch, ehrlich zu sein. Ich weiß, dass tonnenschwere Katapulte auf Autobahnen ein Problem und häufige Ursache verheerender Unfälle sind. Ich weiß um das angenehm egalitäre Gleiten auf Autobahnen in zivilisierten Nachbarländern mit Tempolimit.

Wer beherrscht noch sein Fahrzeug?

Ich weiß aber auch, dass nicht wenige Unfälle sich ereignen, weil Lkw-Fahrer am Steuer "Candy Crush" spielen oder onanieren. Ich weiß, dass es mit der Zunahme digitaler Assistenzsysteme immer mehr schlechte Autofahrer gibt, die nicht einmal mehr den Blinker betätigen; die Idee, dass ein Mensch sein Fahrzeug wirklich beherrschen können muss und entsprechend fährt, gerät zusehends in Vergessenheit.

Ich weiß auch, dass laut aktueller Forschungen ein allgemeines Tempolimit von 130 km/h die kompletten CO2-Emissionen unserer stolzen Industrienation um maximal 0,14 Prozent senken würden. Kein Wert, über den ich mich lustig machen würde. Das ist mehr als nichts und wäre ein Anfang.

Nur ist es so, dass ich trotzdem gern schnell fahre.

Nicht überall, aber wo ich's darf. Nicht mit dem Auto, sondern mit dem Motorrad. 130 sind okay, 170 optimal, mehr ist adrenalinbedingt in seiner kinetischen Kanonenkugelhaftigkeit die absolute Ausnahme. Das ist nicht cool, es ist reine Idiotie. Weiß ich auch.

Es ist kein Unterschied ums Ganze

Zwar schnellt der Verbrauch dabei in die Höhe, bleibt aber auf Kleinstwagenniveau. Zwar ist es ein Unterschied, ob ein dicker Volvo oder eine schlanke Moto Guzzi mit 200 Sachen unterwegs ist. Es ist aber kein Unterschied ums Ganze. Und ums Ganze geht es, nicht um das Herbeiquasseln von Ausreden.

Daran dachte ich, als ich mich gegen ein Verbot exzessiver Geschwindigkeitsorgien aussprach. Wenn ich mir nicht in die eigene Tasche heuchele, feiere ich von Zeit zu Zeit solche Orgien ganz gern - stünde also mit mindestens einem Bein ständig außerhalb des Gesetzes. Also dort, wo wir alle, wenn wir ehrlich wären, eigentlich hingehören?

Vielleicht besteht unser Problem in einer Art intellektuellem Druckabfall vom wir zum ich. An dieser Stelle wird meine Vernunft sozusagen automatisch abgeregelt. Eine schizophrene Situation. Wohl wissend, dass wir etwas tun sollten, möchte doch ich nichts tun müssen. Kein Verzicht auf mein tägliches Steak, Knallen an Silvester und den Urlaub auf Teneriffa. Kein Windrad in meinem Vorgarten und erst recht kein Limit meiner Freiheit, mir auf der A2 zwischen Braunschweig und Berlin das Genick zu brechen.

Was tun?

Der Mensch gilt als vernunftbegabtes Wesen. Was nicht heißt, dass er von dieser Vernunft allzeit begeisterten Gebrauch macht. In wohlfeilen Diskussionen sind wir alle Immanuel Kant, das ist leicht. Wenn's aber wirklich darauf ankommt, ist es ziemlich schwer, nicht zum Tier zu werden. Manchmal muss man uns vor dem schützen, was wir zu wollen glauben.

Meine Freiheit, jederzeit die Straße überqueren zu können, ist durch eine rote Ampel bisweilen eingeschränkt. Gleiches gilt für mein Bedürfnis, im Büro eine Kippe zu rauchen. Wer das als Drangsalierung und Bevormundung empfindet, dem ist nicht mehr zu helfen. Es handelt sich nicht um "Verbote!", sondern sinnvolle Regeln für ein reibungsloses Zusammenleben in der Gesellschaft.

Nicht nur implementieren und durchsetzen - sondern Mehrheiten finden

Es ist Aufgabe der Politik, solche Regeln nicht nur zu implementieren und durchzusetzen. Es ist auch ihre Aufgabe, im freien Wettbewerb der Meinungen die nötigen Mehrheiten dafür zu gewinnen - und den Eindruck zu zerstreuen, hier würde einer prinzipiell hedonistischen Gesellschaft "von oben herab" Askese verordnet.

Ich war gegen das Rauchverbot und bin froh, dass es das jetzt gibt. Ich bleibe ein Gegner von "Tempo 130" - und werde trotzdem froh sein, wenn es das gibt. Na ja, vielleicht nicht direkt froh. Aber ich werde es aushalten. Hier und da übertreten, wie jetzt auch schon. Aber aushalten und vermutlich bald ein Einsehen haben: "Protect me from what I want". Wenn's denn unbedingt sein muss, kann ich auch auf dem Nürburgring die Sau rauslassen. Dort gehört sie hin.

Was ich jedenfalls nicht tun werde, ist "Verbotskultur!" krähen, "Fridays for Hubraum" unterstützen, rechts wählen oder Waffendepots im Wald anlegen.

Vielleicht wäre es in diesem Sinne gedeihlich, parallel zu einem "Verbot für Böller" an Lösungen zu arbeiten. Die Forschung, hört man, macht doch sonst in allen Bereichen gewaltige Fortschritte. Warum nicht auch bei der feinstaubfreien Knalltechnik?

Gewiss werden wir alle bald auch mit Fahrzeugen umherschnurren, die allein von unserem eigenen guten Gewissen angetrieben werden. Bis dahin könnte es helfen, den Bemühungen um mehr Sicherheit und eine CO2-Reduzierung - also um Vernunft - einen besseren Klang zu geben. Gescheites "Framing" ist alles!

Seit Jahren ist eine Mehrheit in Deutschland, warum auch immer, für ein "Tempolimit". Und nichts tut sich. Ein "Gute-Geschwindigkeit-Gesetz" hingegen wäre vermutlich längst verabschiedet.