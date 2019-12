Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Oscar Murillo und Tai Shani sind die Gewinner des diesjährigen Turner-Preises. Damit geht die renommierte Auszeichnung für Moderne Kunst erstmals an alle vier nominierten Künstler. Sie hatten die Jury in einem Brief darum gebeten, den Preis zu teilen, als Statement der "Gemeinsamkeit, Vielfalt und Solidarität" in einer Zeit der politischen Krise".

Die Nominierten hätten der Jury mit ihrer Bitte eine Menge zu denken gegeben, sagte der Vorsitzende der Jury und Direktor der Tate Britain, Alex Farquharson, bei der Verleihung. Aber es sei "sehr im Geiste des Werkes dieser Künstler, Konventionen herauszufordern, polarisierten Weltsichten zu widerstehen und andere Stimmen zu vertreten" (mehr zu den einzelnen Künstlern erfahren Sie hier).

Der Turner-Preis ist die wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Er ist nach dem englischen Maler William Turner (1775-1851) benannt und wird seit 1984 vergeben. Es werden nur Künstler nominiert, die aus Großbritannien stammen oder dort leben und arbeiten. Die Vergabe der Auszeichnung wird von der Londoner Tate Gallery organisiert. Sie erfolgte in diesem Jahr erstmals in dem Küstenort Margate.

Das Preisgeld für den Gewinner des Turner-Preises beträgt 25.000 Pfund (umgerechnet etwa 29.000 Euro). Die anderen Nominierten bekommen jeweils 5000 Pfund. In diesem Jahr werden die Preisgelder nun in Summe an die vier Gewinner gegeben, die es unter sich aufteilen.

Die Auszeichnung hat unter anderem die Karrieren von Damien Hirst oder Chris Ofili befeuert, die in der Kunstbranche als "Young British Artists" bekannt wurden. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die britische Künstlerin Charlotte Prodger. Die 45-Jährige wurde für ihre teilweise mit dem iPhone aufgenommenen Kurzfilme "Bridgit" und "Stoneymollan Trail" ausgezeichnet. Unter den Preisträgern sind bislang erst zwei Deutsche: der Fotograf Wolfgang Tillmans (2000) und die Malerin Tomma Abts (2006).