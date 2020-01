US-Pionier der Konzeptkunst John Baldessari ist tot

Der US-amerikanische Künstler John Baldessari ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Seine Stiftung habe den Tod des gebürtigen Kaliforniers am Sonntag bestätigt, berichtete die "Los Angeles Times". Baldessari hatte in den vergangenen Jahrzehnten mit Foto- und Videoarbeiten, Kollagen und Foto-Bild-Montagen die sogenannte Konzeptkunst wesentlich mitgeprägt und zahlreiche junge Künstler inspiriert.

Für das Frankfurter Städel-Museum hatte der Künstler aus Kalifornien 2015 insgesamt 16 großformatige Collagen geschaffen, die sich auf Bilder aus der Sammlung bezogen. Drei Jahre zuvor hatte Baldessari den Kaiserring 2012 der Stadt Goslar erhalten. Der Ring gilt als einer der weltweit wichtigsten Preise für moderne Kunst.

In Rankings der Kunstszene war Baldessari regelmäßig auf den oberen Plätzen zu finden, bis zuletzt. Der SPIEGEL beschrieb seine Arbeit in einer Meldung über eine Rangliste des Kunstmagazins "Monopol" so:

"Baldessari kombiniert in seiner Arbeit Konzept, Fotografie und Malerei. Wie er in plakativen, filmisch anmutenden Bildern den American Way of Life seziert, inspiriert die junge Polit-Pop-Szene mehr als die Triumphe figurativer Malerei. Kein Wunder, denn bereits in den Siebzigern zeigte er seinen Studenten am California Institute of the Arts in Los Angeles, dass Gesellschaftskritik die Veränderung unseres Umgangs mit medialen Bildern bedeutet.

Mit Schülern und Fans wie Robert Longo, Richard Prince oder Cindy Sherman prägte er eine neue Generation, deren konzeptionelle Arbeiten in der repressiven Reagan-Ära einschlugen wie eine Bombe, weil sie verführerisch waren wie eine Billboard-Reklame und scharf wie ein Punksong. Doch seine Wirkung ist nicht nur indirekt: Auch nach fast drei Jahrzehnten haben Baldessaris eigene Arbeiten nichts von ihrem subversiven Witz verloren."

Baldessari ist für sein Werk vielfach ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt er 2009 für sein Lebenswerk den Goldenen Löwen der 53. Biennale - "als herausragender Meister der visuellen Kunst".