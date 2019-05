Nach Ibiza-Affäre Tausende Menschen feiern mit Vengaboys in Wien

Die Band Vengaboys feiert gerade ein großes Comeback: Am Donnerstag traten die vier Musiker in Wien vor rund 6000 Menschen auf, die sich nach der jüngsten Regierungskrise im Land für eine Demonstration am Ballhausplatz versammelt hatten. Der 20 Jahre alte Vengaboys-Hit "We're Going to Ibiza" ist zur inoffiziellen Hymne der Regierungskrise in Österreich geworden.

Ausgelöst wurde diese durch ein Video, das der SPIEGEL und die "Süddeutsche Zeitung" am 17. Mai veröffentlichten. Es zeigt den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Jahr 2017 im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchen-Nichte. Strache stellt dabei unter anderem Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe zugunsten der FPÖ in Aussicht und spekuliert über die vorteilhaften Folgen eines Kaufs der einflussreichen "Kronen-Zeitung" durch die vermeintliche Investorin.

Strache trat einen Tag nach der Veröffentlichung als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück, die ÖVP-FPÖ-Regierung zerbrach. Inzwischen wurde auch Sebastian Kurz als Kanzler gestürzt. Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein soll nun das Land in den kommenden Monate als erste österreichische Kanzlerin führen.

"We're Going to Ibiza" schaffte es in den Tagen nach der Veröffentlichung des Strache-Videos auf Platz eins der iTunes-Charts in Österreich. Daran wohl maßgeblich mitbeteiligt war Satiriker Jan Böhmermann, der das Lied kurz nach Veröffentlichung des Videos bei Twitter erwähnte.

CHRISTIAN BRUNA/EPA-EFE/REX Demonstranten in Wien jubeln den Vengaboys zu

Seit dem Antritt von Österreichs Regierungskoalition aus ÖVP und der rechtpopulistischen FPÖ war es in Wien immer wieder zu den sogenannten Donnerstagsdemos gekommen. Die Protestierenden wollen auf rassistisch, antisemitisch und fremdenfeindlich empfundenen Positionen der FPÖ aufmerksam machen.

An diesem Donnerstag fand die 32. Ausgabe statt. Laut Polizei nahmen rund 6000 Teilnehmer an der Demo in der Wiener Innenstadt teil. Die Veranstalter sprachen von 20.000 Besuchern.