Ausstellungen in Potsdam und Frankfurt am Main Van Gogh hoch zwei

Zeit seines kurzen Lebens hatte Vincent van Gogh (1853 - 1890) ein gutes Gefühl für sich und seine Lage. Der Spätberufene, der erst mit 27 Jahren zu malen begann, war nicht nur Meister seines Fachs, sondern auch der (selbsterfüllenden) Prophezeiung. "Ich sehe eine gewisse Armut als mein Los voraus, aber - aber ich werde Maler sein", schrieb er einmal an seinen Bruder Theo. Van Gogh begriff Kunst immer auch als Kampf. Von Anfang an lehnte er Korrekturen seiner "strengen, groben", jedoch "wahren" Bildsprache zu Gunsten besserer Verkäuflichkeit ab. "Ich werde den Sammlern und Kunsthändlern nicht nachlaufen, mag, wer Lust hat, nur zu mir kommen."

Allerdings kam niemand. Oder doch. Aber da warVan Gogh längst tot und der Mythos vom einsamen, verzweifelten, ewig unverstandenen, gottgleichen Genie, das ein einziges Bild verkaufte und sich letztlich als an der Zivilisation Erkrankter die Kugel gab, längst geboren. Bis heute halten sich die Legenden, an denen deutsche Kunstwissenschaftler, Autoren, Sammler und Händler des frühen 20. Jahrhunderts genauso starken Anteil hatten wie an van Goghs posthumen Durchbruch. Seit zig Jahren bemühen sich Museen und Forscher, dieses Bild zu korrigieren und den Niederländer als den zu zeigen, der er ist: Ein Wegbereiter der Moderne - nicht weniger, aber auch nicht mehr.

In Deutschland sind gerade - der Zufall wollte es so - parallel zwei erstklassig kuratierte Ausstellungen zu sehen, die sich diesem Ansatz auf unterschiedliche Weise verschrieben haben. Das Potsdamer Museum Barberini zeigt Stillleben des Künstlers. Laut Direktorin Ortrud Westheider ist es die weltweit erste Schau, die sich allein van Goghs Schaffen jenes Genres widmet. Dass nie zuvor ein Museum auf diese Idee - der Niederländer malte mehr als 170 Stillleben - kam, ist umso erstaunlicher, sind doch die "Sonnenblumen" seine berühmtesten Bilder überhaupt. Obwohl keine der sechs erhaltenen Versionen des Zyklus - eine siebte verbrannte in Japan während des Zweiten Weltkriegs - in Potsdam zu bewundern ist, glänzt die Ausstellung mit einer Reihe bedeutender Gemälde.

Das Städel-Museum in Frankfurt am Main spannt den Bogen erheblich weiter. Es schildert den Weg van Goghs vom wenig erfolgreichen Künstler - er verkaufte zu Lebzeiten ungefähr 20 Werke - hin zur Kultfigur der Spätimpressionisten und Expressionisten sowie zum teuersten Maler der Welt, der bereits drei, vier Jahrzehnte nach seinem Suizid in großer Stückzahl gefälscht wurde. "Bald nach seinem Tod fing die Biografie an, sein Werk zu überstrahlen", sagt der Frankfurter Kurator Alexander Eiling im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Wer den Ausstellungstitel "Making van Gogh - Geschichte einer deutschen Liebe" als reißerisch, selbstbeweihräuchernd oder gar anmaßend findet, tut dem Städel Unrecht. "Wir wollen auf keinen Fall sagen: Deutschland hat van Gogh erfunden. Uns geht es darum, den deutschen Anteil am Bekanntmachen des Malers zu zeigen." Und dazu gehören auch die dunklen Seiten der Erfolgsgeschichte: 1914 befanden sich rund 150 Werke van Goghs in deutschen privaten und öffentlichen Sammlungen. Heute sind es um die zwanzig. Ende 1937 beschlagnahmten die Nazis das wunderbare "Bildnis des Dr. Gachet", das dem Städel gehörte. Ausgestellt in Frankfurt ist der leere Originalrahmen - das Gemälde befindet sich heute in Privatbesitz und ist einige hundert Millionen Dollar wert.

Das Museum dokumentiert die Strahlkraft van Goghs auf spätere Malergenerationen in direkter Gegenüberstellung. Von den mehr als 120 präsentierten Gemälden und Arbeiten auf Papier zählen 50 Originale des Niederländers aus allen Schaffensphasen, darunter einige seiner berühmtesten Werke. Das Städel macht es Besuchern ohne Vorkenntnisse in Kunstgeschichte überaus leicht, den Einfluss des mit 37 Jahren jung gestorbenen Niederländers nachzuvollziehen.

Beide Ausstellungen zeigen: Van Gogh war seiner Zeit tatsächlich weit voraus, aber mitnichten der einsame aus sich heraus arbeitende Künstler, der leidend und wie ein Irrer seine Farben unter dem strahlend blauen Himmel Südfrankreichs auf Leinwände warf. Das ist alles Mythos. Zu bestaunen sind insgesamt knapp 80 Belege für sein stetes Ringen um Ausdrucks- und Gestaltungsformen. Im Laufe seiner gerade mal zehnjährigen Schaffenszeit lösen sich Farbe und Pinselstrich immer weiter von der Form. Er, der Autodidakt, probierte und probierte und probierte. Van Gogh war nicht nur Ideengeber, sondern ließ sich selbst gerne inspirieren. "Er ist nicht der spontane Virtuose. Er musste sich alles hart erarbeiten", betont Eiling.

Die zwei Museen - beide bereiteten ihre Van-Gogh-Events etwa fünf Jahre lang vor - sprachen über eine zeitliche Entzerrung der Expositionen. Sie taten gut daran, bei ihrer Planung zu bleiben. Der Besuch lohnt hier und dort schon wegen der Vielzahl der Leihgaben. Dass die Ausstellungen nicht allein durch den Maler als solchen thematisch miteinander eng verbunden sind, zeigt eines der Highlights im Städel: das Gemälde "La Berceuse" aus dem Stedelijk Museum Amsterdam, von dem van Gogh fünf Versionen malte. Es stellt Augustine Roulin dar, die Frau des Postmeisters von Arles.

Vincent riet in einem Brief an Theo van Gogh, das Werk zwischen zwei seiner "Sonnenblumen"-Bilder zu hängen. Das Porträt der mutterhaften Gestalt als Symbol für Geborgenheit und die zwei Stillleben links und rechts sollten wie ein Triptychon, also geistlich aufgeladen, wirken. Das in den Blumen gespiegelte Licht der Sonne würde so auf die wärmende Güte der Frau abstrahlen - und umgekehrt. Denn, so sagte es van Gogh: "Stillleben sind der Anfang von allem."

"Van Gogh. Stillleben", Museum Barberini, Potsdam, noch bis zum 2. Februar 2020

"Making van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe",Städel Museum, Frankfurt am Main, noch bis zum 16. Februar 2020