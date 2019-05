Volksmusik-Fotobuch Die traurige Suche nach Harmonie

Sie blicken oft traurig in die Kamera, diese Menschen, wie sie da in den Tiroler Alpen stehen, mal in billige Trachtenimitationen gezwängt, mal in selbstgemachte Kostüme gehüllt oder in Fan-T-Shirts gesteckt, mit einem Tirolerhut auf dem Kopf oder einem schlecht sitzenden Käppi.

Irgendeine Devotionalie tragen sie alle, eine Huldigung ihrer Idole, den Helden der volkstümlichen Musik. Einige dieser Bilder sind kaum zu ertragen, so sehr berührt der Anblick dieser verletzlichen Menschen, deren Antlitz so viel über sie erzählt. Es sind keine schönen Geschichten.

Lois Hechenblaikner hat diese Fotos gemacht, sanft und sachlich porträtiert er mit seiner analogen Großformatkamera ein Soziotop aus Kitsch und Klischees, von Menschen, die sich nach einer heilen Welt sehnen, sich für ein paar Stunden in die wärmende Masse Gleichgesinnter begeben. Der Soziologe Gerhard Schulze bezeichnete diese Gruppe in seiner Gesellschaftstypologie als "Harmoniemilieu" und verortete dieses in älteren, sozial schwächeren Schichten. Mehr als 20 Jahre lang besuchte Hechenblaikner in seiner Heimat Hunderte von Konzerten, Fanwanderungen, Festivals, Auftritte der Kastelruther Spatzen, von Marc Pircher, Andreas Gabalier und immer wieder von Hansi Hinterseer.

Und er hat die Menschen porträtiert, die ihren Idolen durch halb Europa hinterherreisen, nicht selten ihr ganzes Geld für die Konzerte und die damit verbundenen Reisen ausgeben, sich darüber verschulden oder andere Kontakte vernachlässigen. Von den mehr als 3000 Aufnahmen erscheinen nun etwa 100 in dem wunderschön in Leinen gebundenen Fotoband "Volksmusik".

Den vielen Porträts stellt der Österreicher Fotos der Fanmassen voran, die riesige Hallen und Zelte füllen, auf Berge pilgern, aus unüberschaubaren Busarsenalen strömen. Und er zeigt Bilder der Stars - allen voran von Hansi Hinterseer, wie er auf einem Gipfel steht, sich in biblisch anmutenden Szenen feiern lässt. Mal streckt er die Arme jesusgleich in die Höhe, mal treibt er auf einem Floß wie Christus auf dem See Genezareth, eine junge hübsche Frau im Dirndl sitzt ihm auf einem Heuballen zu Füßen, auch ein hölzerner Glockenstand findet da noch Platz.

"Verkitschte Kulturlüge"

"Es ist die Vortäuschung von heimatlicher Idylle und Geborgenheit. In Wahrheit ist es eine verkitschte Kulturlüge in akkumulierter Form", sagt Hechenblaikner. Auf den ersten Blick mögen die Requisiten in die Alpenlandschaft passen, bei genauerer Betrachtung haben sie aber tatsächlich so gar nichts miteinander zu tun.

Die Fans bleiben bei diesen Inszenierungen auf Abstand, werden auf Abstand gehalten. Hechenblaikner löst mit seinen Porträts einzelne Personen, Paare oder Kleingruppen aus den Massen heraus, lässt sie fast ein wenig statisch in der Landschaft stehen und ernst gucken. "Es geht mir um eine möglichst sachliche und wertfreie Ablichtung der Menschen", sagt er. Damit folgt der 1958 geborene Fotograf seinem großen Vorbild August Sander (1876-1964). Schon er wollte die Gesamtheit einer Gesellschaft, einer Gesellschaftsgruppe mit den Porträts einzelner abbilden.

Diesen Anspruch hat auch Hechenblaikner, der sich seit Jahren den Ausprägungen von Massenphänomenen auf den einzelnen widmet. Denn er ist überzeugt, dass sich die Biografie eines Menschen in sein Gesicht einschreibt. Hechenblaikner spricht dann von "Antlitzdiagnostik". Und tatsächlich entwickeln die Gesichter der "Volksmusik"-Menschen bei genauer Betrachtung einen suggestiven Sog. Dann erzählen Habitus, Kleidung und Accessoires auch etwas über jeden einzelnen Menschen und über das Phänomen dieser Fankultur.

Oft sind es gezeichnete Gesichter, hängende Schultern oder aus der Form geratene Körper. Und es sind die vom Merchandising gelieferten Fanartikel und Outfits mit seltsamen Botschaften. Der arbeitslose Alexander P. aus Tirol etwa trägt ein T-Shirt vom Schürzenjäger-Festival mit der Aufschrift "Die Rebellion geht weiter". Auf der mächtigen Brust von Lisa aus den USA prangt der Aufzug "Alpenmonster", und Carmen aus der Schweiz trägt ein knallgelbes T-Shirt mit dem Konterfei von Hansi Hinterseer, und nuckelt an einem Schnuller. Solche Bilder führen die Sehnsucht dieser Menschen bedrückend vor Augen - und entlarven den Zynismus dieser Unterhaltungmaschinerie.

Respektvoller Umgang mit den Porträtierten

Hechenblaikner stellt seine Protagonisten nicht bloß. Er behandelt sie mit Respekt. Nimmt sich Zeit für sie, Zeit, die sich die Menschen im Gegenzug auch für ihn genommen haben. Mindestens 30 Minuten benötigt Hechenblaikner, um seine analoge Großformatkamera aufzubauen und einzustellen. Er macht Bilder, die den Betrachter herausfordern, die Beschäftigung mit den Menschen und dem Thema geradezu einfordern. Denn Hechenblaikner will eine vielschichtige Beleuchtung dieses Soziotops.

Deswegen sind dem Tiroler die Texte in seinem Fotobuch so wichtig. Er lässt den Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich zu Wort kommen, der auf die sozialpolitische Bedeutung der "kommerziellen Musik- und Gefühlswelt" eingeht. Oder Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museums, der Hechenblaikners Art der Porträtfotografie analysiert. Der deutsche Musikkabarettist Hans Weil beleuchtet die Verkitschung volkstümlicher Musik.

Ein weiterer Einführungstext stammt von der Verkäuferin Monika aus Bayern, für die "der Hansi", Hinterseer also, der Mann fürs Herz ist. Wenn sie einen "richtigen Mann" hätte, der sie jeden Tag drücke, bräuchte sie den Hansi nicht, erzählt sie. Es ist ein Text, der in seiner entwaffnenden Ehrlichkeit berührt und die nüchternen Fotos von Lois Hechenblaikner umso eindringlicher macht.