Weihnachtsgeschenke Eine Axt für die Dame

Man sagt ja immer, wenn man sich sehr viel vorgenommen hat, dann soll man immer schön eins nach dem andern abarbeiten, aber für die Abschaffung von Patriarchat und Kapitalismus funktioniert das leider nicht. Beides muss zusammen weg. Onlineshopping von Weihnachtsgeschenken ist ein Phänomen, an dem man diesen Zusammenhang sehr gut erkennen kann.

Die meisten Shops, die eine Kategorie führen, die "Geschenke" heißt, teilen die Produkte darin nach Geschlechtern auf: "für sie" und "für ihn". Die Tendenz: Männer sollen praktische Dinge aus Holz, Stahl, Leder bekommen. Die dominierenden Farben sind Schwarz, Silber, Braun. Frauen bekommen hauptsächlich Dinge ohne praktischen Nutzen jenseits von Dekorationszwecken (Schmuck, Parfum, "Wohnaccessoires" aus Glas und Federn), oder mit praktischem Nutzen für die von ihnen erwarteten Tätigkeiten (Haushaltsgegenstände, kosmetische Geräte). Die dominierenden Farben sind Pastelltöne und Glitzer.

Eine Auswahl. Ein bekanntes deutsches Versandhaus bietet unter "Geschenke für Damen": Ringe und Ohrringe, Schminke, Hausschuhe "im Einhornlook" (man hat dann jeweils ein Einhorn aus Plüsch am Fuß, sehr damenhaft). Für Herren: Whiskygläser, ein Bier plus Bierglas, eine Grillschürze "mit coolem Spruch" (der Spruch: "Chef am Grill. Bier bringen, Abflug!").

Ein anderes deutsches Unternehmen, das damit wirbt "gute Dinge" zu verkaufen, bietet für Frauen unter anderem eine Tube Handcreme und eine besonders kleine Gartenschere. Für Männer - wie lustig ist das bitte - feste Handcreme (im Stück) und ein Spaltbeil. Ein englischer Shop bietet "for him": Sportschuhe, Lautsprecher, Flaschenöffner. "For her": Ohrringe, Blumentöpfe, ein Reisebügelgerät.

In der Männerabteilung für Weihnachtsgeschenke findet sich bei fast allen Shops, die ich durchgeklickt habe, ein "Multitool" mit diversen Messern, Schraubendrehern, Feilen. Bei Frauen ein Gerät mit brandneuer Enthaarungstechnologie. Würde man einem Mann alles aus der Männerkategorie kaufen, könnte er ein halbes Jahr in der Antarktis überleben und dabei die ganze Zeit besoffen sein. Würde eine Frau alles aus der Frauenabteilung bekommen, könnte sie eine Reihe aus Kuscheldecken einmal komplett um die Erde legen und sich professionell manikürt und wohlriechend drauf rekeln.

Produkte als Beweis für Männlichkeit

Natürlich kann man, wenn es nur ums Geld geht, sagen: "Aber wenn die Leute das so wollen, dann ist es doch okay, wenn Produkte nach Geschlecht unterteilt werden." Naja. Nur ist es eben so, dass der Markt nicht nur Bedürfnisse befriedigt, sondern auch welche schafft, was mindestens jeder weiß, der mal einem Kind grüne Pupsknete kaufen musste. Und wenn bestimmte Produkte als "männlich" oder "weiblich" gelten, dann ist das ein Problem. (Ich persönlich verstehe nicht, wie Leute ohne Schweizer Taschenmesser aka "Multitool" aus dem Haus gehen können, egal ob Männer oder Frauen, aber will die Grenze Journalismus/Werbung nicht überreizen.)

Patriarchat und Kapitalismus sind in diesem Sinne ein match made in heaven. Denn im Patriarchat gibt es ein Interesse daran, die Geschlechter möglichst sorgfältig zu trennen. Ordnung muss sein: Frauen, die irgendwie hart wirken, gelten als unweiblich, Männer mit Gefühlen sind eventuell schwul. Menschen, die sich nicht exakt als weiblich oder männlich einordnen lassen, machen diejenigen, die sich ans Raster halten, wahnsinnig. Und im Kapitalismus gibt es ein Interesse daran, Sehnsüchte an Produkte zu koppeln, die vermeintlich die eigene Identität aufwerten oder auch nur stabilisieren.

Je ausdifferenzierter die Produktpalette ist, desto besser, deswegen gibt es Gendermarketing: Wenn es von Produkten eine "männliche" und eine "weibliche" Version gibt, kann der Hersteller hoffen, insgesamt mehr zu verkaufen als wenn es nur eine Unisexversion gibt.

Kein Make-Up = keine Frau?

Was ist schlimm daran? Es ist - erst einmal allgemein - schlimm, wenn die Vorstellung von Geschlechtern sich mit bestimmten Eigenschaften verbindet, die VertreterInnen dieses Geschlechts aufweisen müssen, um als solche gesehen zu werden. Und zwar schlimm nicht nur im Sinne, dass es Leute nervt und man da als emanzipierte Person "drüber stehen muss", sondern vor allem schlimm in dem Sinne, dass Leute ganz grundlegend darunter leiden. Besonders absurd wird es, wenn das Benutzen bestimmter Produkte als Beweis gilt, dass man zu einer bestimmten Kategorie gehört.

Ein Beispiel: Die Autorin Felicia Ewert beschreibt in ihrem Buch "Trans. Frau. Sein. Aspekte geschlechtlicher Marginalisierung" den Prozess, den es brauchte, um dem Staat zu beweisen, dass sie eine Frau ist. Nun ist es so, dass sogenannte weibliche Attribute im Kapitalismus oft Dinge sind, die man kaufen kann beziehungsweise kaufen muss. Ewert schreibt, wie ihre Therapeutin, der Richter beim Amtsgericht und die beiden Gutachter, die prüfen sollten, ob sie es ernst meine mit ihrem Frausein, ihr alle unabhängig voneinander immer wieder eine Version der Frage stellten: "Können Sie mir versichern, dass Sie auch zu Hause und im Alltag so auftreten, wie Sie es jetzt hier vor mir tun?"

Sie berichtet dann von einem Gutachten, das detailliert aufzählt, wie sie geschminkt und frisiert ist - und von Untersuchungen, die zeigen, dass "nicht eindeutiges" Auftreten in diesen Gutachten, die nach dem sogenannten Transsexuellengesetz erstellt werden müssen, negativ bewertet wird. Als wäre eine Frau weniger eindeutig Frau, wenn sie zuhause kein Make-up benutzt. (Ich kenne nur sehr wenige Frauen, die das tun.)

"Der Weihnachtsmarkt regelt das", schrieb neulich ein lustiger User namens "brutalheim" auf Twitter. Der Onlineshopping-Markt zu Weihnachten regelt vor allem das: die Geschlechtertrennung wieder auf einen prä-empanzipatorischen Stand runterzuregeln - hier die Männer mit den Äxten, da die Frauen mit den glitzernden Plüschpantoffeln.

Man muss sich aber natürlich nicht daran halten. Man kann auch eine Spaltaxt für eine Frau kaufen und irgendwas, was nach Lavendel und Rosenblüten riecht, für einen Mann. Die unsichtbare Hand: Wir müssen sie selbst sein.