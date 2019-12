Wenn ein chinesischer Botschafter schreibt Großmacht des Guten

Eines der größten Probleme der Volksrepublik China ist, dass ihre Weisheit und Gutwilligkeit oft nicht erkannt wird. Gerade in westlichen Medien ist am laufenden Band von Unerfreulichkeiten wie Todesstrafe, Folter, Umerziehungslagern, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Zensur von Medien und Internet sowie der Unterdrückung ethnischer Minderheiten die Rede.

Klatsch und Tratsch, dem sich nur eine helvetische Wochenzeitung widersetzt: In der "Weltwoche" bemüht sich der "außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter" Geng Wenbing höchstpersönlich, in einer Kolumne Monat für Monat die Dinge geradezurücken.

Infame Vorwürfe

Die Bewunderung publizistischer Mitbewerber für diesen Scoop ist natürlich enorm. Und steigert sich ab und an ins Böswillige, weil die "Weltwoche" neuerdings mit großformatigen Werbeanzeigen chinesischer Firmen prunken kann. Schon unkt die "NZZ", die "Weltwoche" ließe sich "für ihre chinafreundliche Berichterstattung mit Gegenleistungen" belohnen - sie zählte seit März acht ganzseitige Anzeigen, wo es zuvor nur "vereinzelte kleinere Inserate" gab.

Ihre infamen Vorwürfe stützt die "NZZ" lediglich auf Angaben von redaktionsnahen "Quellen", Textanalyse ("Ereignis" statt "Massaker" auf dem Platz des Himmlischen Friedens) sowie Mails, die Gegengeschäfte zwischen Botschaft und Redaktion nahelegen. Alles Klatsch und Tratsch, versteht sich.

Die "NZZ" kennt offenbar Roger Köppel schlecht, den Großen Vorsitzenden der "Weltwoche". Köppel ist unter den publizistischen Kommunistenfressern ein rechtes Krümelmonster. Ist ernsthaft anzunehmen, der Mann habe neuerdings ein Herz für die so aufstrebende wie solvente Großmacht des Guten entdeckt? Natürlich nicht.

Perlen der politischen Publizistik

Was Köppel leitet, ist allein journalistische Sorgfaltspflicht und der römische Rechtsgrundsatz "Audiatur et altera pars". Gehört werde auch die andere, also offiziell chinesische Regierungsseite. Eine Stimme, die im hysterischen Chor menschenrechtsbesessener Mainstream-Medien leider allzu oft untergeht.

Hinzu kommt, dass es sich bei Geng Wenbing um einen begnadeten Stilisten handelt, der sich nur zufällig in den diplomatischen Dienst verirrt hat. Hier plappert keine Handpuppe nach, was ihr in Peking aufgetragen wurde. Die Kolumnen sind Perlen der politischen Publizistik.

"Am 1. Oktober 2019 wird die Volksrepublik China, mein Vaterland, den 70. Geburtstag feiern", schreibt Geng packend und stellt sogleich eine persönliche Beziehung her: "Mein Vaterland und ich, wir teilen Erfahrungen des gemeinsamen Aufwachsens während sechzig Jahren. Als Augenzeuge begleite ich das Land entlang seinem glorreichen Weg vom Rückstand zum Wohlstand, von der Armut zum Aufblühen".

Als Leser wünscht man sich, dabei gewesen zu sein beim Aufblühen - aber ach, zu spät: "Soeben hat das chinesische Volk die Feiern zum 70. Jahrestag der Ausrufung der Volksrepublik China abgeschlossen", berichtet Geng. Wie das wohl war? Nun, es "wurden die in den vergangenen siebzig Jahren erzielten grossartigen Errungenschaften in verschiedensten Bereichen vorgestellt".

Klischees mühelos ausräumen

Ein Umstand, den die "chinesische Bevölkerung" offenbar ausnahmslos "voller Enthusiasmus und bester Gefühle" feierte. Doch dunkle Wolken ziehen auf. Geng bekommt allen Errungenschaften zum Trotz von westlicher Seite "Klischees und gar Befürchtungen zu hören".

Umso besser, dass er Klischees mühelos ausräumen kann. Wie beispielsweise jene, China sperre in Xinjiang etwa eine Million Uiguren in Internierungslager. Die Befürchtungen gehen auf einen Leak von rund 400 Seiten zurück, der offenbar aus dem inneren Zirkel des Regimes stammt - weil das harte Vorgehen der Regierung selbst dort manchen Leuten zu heftig ist. Alles "Klatsch und Tratsch", wie der Botschafter erläutert.

Geng betont, dass Uiguren meistenteils Schurken sind. Sie können aber nichts dafür, fehlt es ihnen doch "normalerweise an den grundlegenden Kenntnissen der gesetzlichen Regelungen und somit am Bewusstsein für rechtmässiges Verhalten". Was kann ein Staat angesichts dessen tun?

"Angesichts dessen hat die Regierung des Autonomen Gebiets Xinjiang der gesetzlichen Grundlage entsprechend Schulungs- und Ausbildungszentren eingerichtet, um einerseits extremistische Gedanken zu eliminieren, andererseits Arbeitskräfte auszubilden, damit diese nachher mit ihrer Qualifikation einen festen Arbeitsplatz finden und ihren Lebensunterhalt sicherstellen können".

Klingt fast fürsorglich. Also sind das im Grunde gar keine Internierungslager? Ach was, "solche Ausbildungszentren sind im Grunde genommen schulische Einrichtungen, sie beruhen auf den Prinzipien der Offenheit, und die Schüler dürfen kommen und gehen, wie sie möchten".

Warum aber berichten Betroffene, Journalisten, die UN und Menschenrechtsorganisationen das Gegenteil? Geng weiß es: "Die Propaganda der ausländischen Medien steht in völligem Widerspruch zu den wahren Verhältnissen". Erst "im April dieses Jahres" traf er "einen Freund aus Xinjiang", mit dem er sich "stundenlang über die Situation dort unterhalten" hat. Der Freund war der Meinung, Xinjiang wäre "in Turbulenzen und Unruhe geraten", hätte die Regierung nicht rechtzeitig Schulen eingerichtet, die auf dem Prinzip der Offenheit beruhen.

Mit einem Besucher aus der Schweiz war Geng auch in Tibet unterwegs, das China aus der Knechtschaft einer Clique korrupter Mönche befreit hat. Auch in Lhasa ist alles in Butter, Yakbutter sogar: "Auf großen Strassen und in kleinen Gassen sahen wir, wie sich Mönche, Laien und Touristen nebeneinander durchschlängelten, wie auf einem Gemälde. Was für eine herrliche und florierende Szenerie".

China geht voran!

In Hongkong hat der Botschafter keinen Freund. Aus eigener Anschauung weiß er aber, dass hier "böswillige Menschen" erneut "überspitzte Gerüchte" in die Welt setzen. Fakt ist nicht nur, dass die Menschen in der ehemaligen Kronkolonie "eine beispiellose Demokratie" genießen. Da kann man mal sehen!

China geht voran. Und China voran geht Präsident Xi Jinping. Der sei wie ein guter Konditor "besten Willens", einen leckeren "Kuchen zu backen und diesen aufgehenden Kuchen mit allen zu teilen" und keinesfalls am größten Stück interessiert, denn: "Das Glück zu teilen, sei viel besser, als allein das eigene Glück zu geniessen". Altes konfuzianisches Sprichwort.

Was hat Präsident Xi Jinping noch gesagt? "Präsident Xi Jinping hat einmal gesagt: Die Geschichte schreitet immer voran. Sie wartet nie auf Zögernde, Abwartende, Faulenzer und Schwache. Nur denjenigen, die mit der Geschichte Schritt halten und sich dem Zeitgeist entsprechend verhalten, wird eine glänzende Zukunft zuteil werden."

Roger Köppel jedenfalls scheint die Ausführungen seines Kolumnisten genau studiert zu haben. Er ist nicht zögerlich, abwartend, faul oder schwächlich. Er öffnet ein Fenster nach Osten - und schickt seine "Weltwoche" auf den Weg in eine Zukunft, in der es Kuchen für alle gibt.