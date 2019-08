Sommerloch Wenn die Welt Pause macht

Liebe LeserInnen,

es herrscht: das Sommerloch.

Die PolitikerInnen sind im Urlaub, die Nazis am Baggersee, die Kinder überhitzt, die Welt macht Pause und mir fällt auch nichts ein. Denn es ist zu warm, um eine Erregung zu entwickeln. Darum habe ich Ihnen heute ein Gedicht gewidmet, das genauso seltsam ist wie - wir alle.

Sommerloch

Sie sehen hier den Alfred Meier

hat jeden Tag die gleiche Leier:

Er steht um 8 in seinem Laden,

verkauft an Angler alte Maden.

Nach Hause geht er in der Nacht,

dort wird noch schnell ein Brot gemacht.

Das isst er auf und schaut gen Himmel

und denkt sich - hab ich einen Fimmel.

Die Arbeit mach' ich, um zu leben.

Doch Leben kann's so keines geben.

Und müde liegt der Meier dann,

schaut in der Nacht die Tränen an,

die aus seinen Augen fallen

und kann auch leise nur noch lallen:

"Lieber Gott, ich bitt' dich sehr,

gib mir schnell mehr Freizeit her."

Der Gott ist grade Urlaub machen

und kümmert sich um andre Sachen.

Tieftraurig schläft der Meier ein,

im Traum da kann er ein Playboy sein.

Dann wacht er auf und es ist grau,

dem Meier wird schon morgens flau.

Doch am Wochenende dann,

wenn der Meier leben kann,

liegt er im Bett und ihm ist kalt.

Er spürt - nun wird er langsam alt.

Kann sich kein anderes Leben denken

und prüft an Haken sich zu henken.

Er läuft um Häuserblocks herum,

das wird ihm auch recht flott zu dumm.

Er freut sich auf den Montag dann,

wo er zu seinen Maden kann.

Dann kommt der Höhepunkt im Jahr:

Herr Meier reist nach Sansibar.

Liegt dort im Bett und schwimmt im Meer,

das langweilt ihn doch furchtbar sehr.

So wird der Meier immer älter,

die Raucherbeine immer kälter.

Eines Tages ist er tot,

mit ihm vorbei die ganze Not.

In seiner Wohnung findet man

sehr viele Fotos irgendwann.

Da ist der Meier drauf zu sehn,

beim um die Häuserblocks drumgehn,

beim Baden in diversen Meeren,

beim Gähnen in so vielen Sphären.

Die Fotos landen auf dem Müll,

der Meier liegt auch endlich stüll,

verwest recht fein und ihm ist klar -

das Leben nur ein Irrtum war.