Hallmarks Entschuldigung US-Sender will Werbespots mit lesbischem Paar nun doch ausstrahlen

Der Hallmark Channel hat seine Entscheidung revidiert, Werbespots für Hochzeitsplaner mit lesbischen Paaren aus dem Programm zu verbannen. "Über all unsere Marken werden wir weiterhin nach Wegen suchen, integrativer zu sein und die Unterschiede zu feiern", zitiert das Branchenblatt "Variety", Mike Perry, den Chef von Hallmark Cards, zu denen der Hallmark Channel gehört. Er räumte ein, dass das Zurückziehen der Werbung zu "Verletzungen und Enttäuschungen" geführt habe und entschuldigte sich für diese "falsche Entscheidung".

Auf Druck der konservativen Organisation One Million Moms hatte der Pay-TV-Sender in der vergangenen Woche die Ausstrahlung von vier von insgesamt sechs Spots für die Hochzeitsplanungsanbieter Zola gestoppt. Zwei Spots, die nur heterosexuelle Brautpaare zeigten, sollten in der für den Sender so wichtigen Weihnachtszeit weiter gesendet werden. Nach der Entscheidung des Senders verzichtete Zola aber komplett auf die Ausstrahlung, hieß es von Seiten des Werbekunden. Nun teilte Hallmark mit, dass der Sender auf Zola zugehe, um die Partnerschaft wieder aufzunehmen und die Spots doch zu zeigen. Nach Informationen von CNN will Zola eine erneute Zusammenarbeit mit Hallmark in Erwägung ziehen.

In der vergangenen Woche hatte der Sender noch darauf hingewiesen, dass die Diskussion um den Spot vom Ziel von Hallmark Channel ablenke, nämlich Unterhaltung zu produzieren. "Die Marke Hallmark sollte niemals spalten. Wir wollen keine Kontroversen erzeugen, wir bemühen uns sehr, uns davon fernzuhalten", hatte eine Hallmark-Sprecherin erklärt.

Heftige Kritik

One Million Moms hatte persönlich mit dem CEO der Senderfamilie Crown Media, Bill Abbot, über die Werbung gesprochen und um eine Verbannung gebeten. Auf ihrer Homepage stellte die Organisation den Inhalt des Gesprächs so dar, dass Abbot die Ausstrahlung als Fehler bezeichnet habe.

Daraufhin hatte es heftige Kritik gegeben. Die Schauspielerin Sandra Bernhard, die in einem der Spots mitspielte, verspottete den Sender auf Twitter. "Alle coolen lesbischen Ladies, die ich kenne, werden euren Weihnachts-Schmonz nicht sehen", schrieb sie. "Habt ihr es nicht mitbekommen? Familie schließt alle ein." Die Talkmasterin und Komödiantin Ellen DeGeneres wandte sich über Twitter an den Hallmark Channel: "Haben wir nicht fast 2020? Was denkt ihr euch dabei? Bitte erläutert das. Wir sind ganz Ohr."