Bürokratie Wie ich unfreiwillig Reichsbürgerin wurde

Wer sich für Entnazifizierung interessiert, kennt vielleicht die kuriose deutsche Nachkriegstradition, dass immer mal wieder in irgendeiner Lokalzeitung verkündet wird, diese oder jene deutsche Stadt habe nun Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt. Hitler hat zu Lebzeiten die Ehrenbürgerwürde in sehr vielen Orten verliehen bekommen, und nicht alle diese Orte haben es in den 74 Jahren seit Kriegsende hinbekommen, diese Ehrung zurückzunehmen - zum Teil, weil einfach lange Zeit niemandem auffiel, dass die Ehrenbürgerschaft noch bestand.

Es gibt unterschiedliche Interpretationen dazu, ob eine Ehrenbürgerschaft nach dem Tod der Person offiziell überhaupt noch weiterbesteht oder nicht. "Der rechtliche Charakter einer posthumen Aberkennung der Ehrenbürgerschaft ist rechtswissenschaftlich nicht abschließend geklärt", stellten die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags 2016 fest. Zwar beschloss der Alliierte Kontrollrat 1946, dass Kriegsverbrecher keine Ehrenbürger mehr sein dürfen, aber dazu brauchte es eine Gerichtsentscheidung - der sich Hitler bekanntermaßen entzog.

In einigen Fällen wurde die Auszeichnung Hitlers nach seinem Tod nicht aberkannt, weil erklärt wurde, dass sie ohnehin nur auf Lebenszeit verliehen worden sei. In anderen Fällen tauchte der Diktator weiterhin in Listen von Ehrenbürgern der jeweiligen Städte oder Gemeinden auf - so als würde die Auszeichnung hier eben doch noch gelten.

"Kandel will Hitler nicht mehr als Ehrenbürger", schrieb etwa die "Rheinpfalz" vor wenigen Tagen. Auch die bayerische Stadt Ichenhausen hat sich der Sache mit einiger Verzögerung angenommen: Der Stadtrat hat festgestellt, dass die Ehrenbürgerschaft zwar rein theoretisch nach dem Tod nicht aberkannt werden könne, sich aber immerhin von der Verleihung dieser Auszeichnung 86 Jahre später distanziert, wie die "Augsburger Allgemeine" berichtet.

Abgeordnetenhaus wird über Hindenburg verhandeln

In Berlin wurde Hitler 1948 von der Liste der Ehrenbürger gestrichen, nicht jedoch der Mann, der ein Wegbereiter Hitlers war: Paul von Hindenburg. Auf der Webseite des Berliner Abgeordnetenhauses gibt es eine Galerie mit allen Ehrenbürgern, der Eintrag zu Hindenburg beginnt mit dem Satz: "Als Reichspräsident der Republik ernannte Paul von Beneckendorff und von Hindenburg 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler und trug damit zum Untergang der ersten Demokratie in Deutschland bei." - Auf der Ehrenbürgerliste steht er im Moment immer noch. Würde er noch leben, würde ihm eine kostenlose BVG-Jahreskarte zustehen.

Nun hat der Berliner Kulturausschuss für eine Streichung Hindenburgs von der Liste gestimmt, das Abgeordnetenhaus wird darüber verhandeln. Mitunter wird auch gefordert, die Straßen, die immer noch nach Hindenburg benannt sind, umzubenennen.

Das ist gut und richtig, gleichzeitig gibt es mir Anlass über eine andere deutsche Tradition zu schreiben, die vielen überhaupt nicht bekannt sein dürfte: die eigenartige Angewohnheit deutscher Ämter, in Ausweisen von Menschen polnischer Herkunft so zu tun, als hätte das Deutsche Reich nie aufgehört zu existieren. Es gibt nicht nur Straßen und Plätze, die nach Hindenburg benannt wurden (viele davon wurden seitdem umbenannt), sondern auch eine Stadt.

Wer sagt es deutschen Beamten?

Ich bin 1986 in der polnischen Stadt Zabrze geboren. In meinem deutschen Personalausweis und Reisepass steht: Geburtsort Hindenburg. Jedes Mal, wenn ich ein offizielles Formular ausfülle, schreibe ich als Geburtsort: Zabrze. Jedes Mal macht der deutsche Staat daraus: Hindenburg. Es gab aber in den Achtzigerjahren keine polnische Stadt Hindenburg mehr. Ich kann da nicht geboren sein.

Von einer Frau, die - ebenfalls nach dem Untergang des Deutschen Reichs - in Piekary Slaskie geboren ist, weiß ich, dass in ihrem Ausweis steht: Geburtsort Deutsch Piekar. Die Stadt war damals aber schon lange nicht mehr deutsch. Die Autorin Emilia Smechowski ist 1983 in der polnischen Stadt Wejherowo geboren, in ihrem Ausweis steht: Geburtsort Neustadt / Westpreußen.

In ihrem Buch "Wir Strebermigranten" schreibt Smechowski darüber:

"Ich blieb in Deutschland und begann ein bizarres Spiel mit den Behörden, ich brauchte einen neuen Personalausweis. Es ist ein Spiel, das im Grunde bis heute andauert. Immer wenn es darum ging, einen neuen Ausweis (...) zu beantragen, (...) habe ich versucht, meine polnische Geburtsstadt Wejherowo in das deutsche Bürokratiesystem einzuschleusen. Ich schrieb den Ort in Blockbuchstaben, tippte ihn in Onlineformulare, Beamte nickten mein Problem ab, als wurden sie verstehen, was ich meinte, doch am Ende war es wie bei Kafka: Auf allen meinen Ausweisen stand "Neustadt / Westpreußen". Es macht mich noch immer rasend, dass der deutsche Staat mir einreden will, ich sei in Deutschland geboren und mein Geburtsort befinde sich in Westpreußen."

Preußen und seine Provinzen gibt es nicht mehr, wer sagt es den deutschen Beamten? Ich habe auch irgendwann im Bürgeramt nachgefragt, ob man nicht den polnischen Ortsnamen in meinen Pass schreiben könnte, aber die Antwort war: Wenn es eine deutsche Bezeichnung gibt, dann nehmen wir die auch.

Nun sind aber Ortsnamen wie "Hindenburg" oder "Deutsch Piekar" nicht einfach andere Namen von Städten, die es eben im Deutschen gibt, so wie etwa "Moskau" statt "Moskwa" gesagt wird oder "Rom" statt "Roma", sondern es sind Bezeichnungen, die mit der Geschichte der Besatzung verbunden sind.

Zabrze wurde 1915 zu Ehren von Hindenburg "Hindenburg" genannt. "Deutsch Piekar" ist ein Name, der auf die Ostkolonialisation im 14. Jahrhundert zurückgeht, er wurde für 1939 wieder eingeführt und 1945 abgeschafft. Die Hauptstraße, die vorher und nachher "Bytomska" hieß, hieß damals "Adolf-Hitler-Straße". Beruhigend, dass deutsche Pässe keine Geburtsstraßen verzeichnen.

Ortsangaben aus der Besatzungszeit

Es gibt natürlich eine Regelung für Ortsangaben in offiziellen Dokumenten, aber die ist schwammiger, als man es von Deutschland üblicherweise kennt und lässt gewissermaßen Raum für großgermanische Phantasien.

Für Passdokumente ist die Sachlage eigentlich in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes recht eindeutig geklärt: Wenn jemand nach 1945 in Polen geboren ist, soll der polnische Ortsname, in Klammern dahinter der deutsche gesetzt.

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz steht zur Bezeichnung von Orten in amtlichen Papieren: Bei Orten im Ausland ist "die im betreffenden Staat übliche Bezeichnung zu verwenden", außer es ist "im Inland eine deutsche Bezeichnung üblich", "die fremde Bezeichnung kann in Klammern hinzugefügt werden". Für Orte, die im Laufe der Geschichte umbenannt wurden, soll "der zur Zeit des Eintritts des Personenstandsfalls geltende Name" eingetragen werden. Das heißt, wenn man etwa während des Zweiten Weltkriegs in Deutsch Piekar geboren oder gestorben ist, wäre es richtig, wenn das in dem jeweiligen Dokument so steht, wenn jemand später geboren oder gestorben ist, sollte in dem Dokumente auch der polnische Name stehen. Ob eine Bezeichnung wie "Neustadt / Westpreußen" eine in Deutschland "übliche" Bezeichnung ist, nur weil sie in Listen noch vorhanden ist, darüber kann man streiten.

Ich weiß nicht, wie viele deutsche Ausweise diese bürokratische Kuriosität betrifft, aber da sehr viele Menschen, die in Polen geboren sind, heute deutsche Ausweise haben, kann man vermuten: sehr viele. Solange nicht festgelegt wird, dass Ortsangaben, die aus Besatzungszeiten stammen, nicht mehr verwendet werden, laufen vermutlich sehr viele Menschen in Deutschland mit einem Pass herum, der aussieht wie der feuchte Traum eines Reichsbürgers: Als wäre das Deutsche Reich nie untergegangen.