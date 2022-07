Gesellschaftliche Verwerfungen Wir machen uns die kurze Zeit auf der Welt zur Hölle

Beraubt jeden Gefühls einer angenommenen Sicherheit beobachten viele, wie die Welt sich trotz all der wunderbaren Digitalisierung zurückentwickelt. Keine neuen Formen des Zusammenlebens werden probiert, auch nicht die Idee eines neuen ökonomischen Systems – außer dem Siegeszug des Kapitalismus, welchen Namen von »Turbokapitalismus« bis »Neofeudalismus« man ihm auch geben mag. Das ist so absurd altmodisch, dieses »Mehr«: Mehr verbrauchen, produzieren, essen, verkaufen auf einem Planeten, dessen Ressourcen am Ende sind. Wie wenig werden uns Abtreibungsverbote und Senkung der Unternehmensteuern retten. Wer glaubt noch an die wunderbaren Arbeitsplätze in der wunderbaren stauerzeugenden Industrie und in der Rüstung, die herstellt, was das Klima noch schneller zum Kollabieren bringen wird?