Gil-Ofarim-Skandal Ich bitte um Entschuldigung

Liebe Leser:innen! Ich habe einen Fehler begangen. Und zwar im Oktober mit meiner Kolumne »Im Westin nichts Neues« . Ich habe nicht nur das Instagram-Video von Gil Ofarim geteilt, sondern einen ganzen Text darüber geschrieben, was für ein Skandal dieser Vorfall sei – heute kann davon ausgegangen werden, dass er nicht so stattgefunden hat wie von Ofarim behauptet.

Nach einem Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Leipzig und Recherchen durch Medien wie u.a. den SPIEGEL kommen Ermittler wie Journalisten zum Ergebnis, dass Ofarim nicht aufgrund seines Davidsterns, den er nach eigener Aussage an einer Kette um den Hals getragen habe, an der Rezeption am Einchecken gehindert wurde. Das Verfahren gegen den beschuldigten Hotelmitarbeiter wurde eingestellt und eine Anklage wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung gegen Ofarim eröffnet .

Meine Einschätzung hinsichtlich der strukturellen Probleme in Deutschland vertrete ich weiterhin: Es besteht eine ernüchternde Alltäglichkeit antisemitischer Übergriffe. Den überheblichen Spott gegen die Hotelmitarbeiter und meine darin enthaltene Empörung über eine angebliche Diskriminierung, die es offenbar nicht gab, würde ich selbstredend nicht mehr so formulieren. Ich bitte Sie hiermit um Entschuldigung.

In der SPIEGEL-Recherche dazu heißt es: »Der SPIEGEL konnte die Ergebnisse dieser akribischen Nachforschungen einsehen, darunter mehr als zwei Dutzend Protokolle von Zeugenbefragungen und Mitarbeitergesprächen, Videogutachten und polizeiliche Auswertungen. All das führt zu einer Schlussfolgerung: Gil Ofarim wurde am Abend jenes 4. Oktober offenbar nicht antisemitisch angefeindet.«

So fiel der Antisemitismusskandal von Leipzig in sich zusammen

Den Spagat, dass beides gleichzeitig zutrifft, kriegen wir in der Theorie noch hin. Die Unschuldsvermutung ist ein Wert unserer Demokratie, aber auch die Methodologie unseres Rechtssystems. Eine Person ist rechtlich so lange unschuldig, bis sie verurteilt wurde und kann dennoch in der Wirklichkeit für eine Person zugleich schon Täter gewesen sein, weshalb die Aussagen der Opfer nicht erst mit einer Verurteilung des Täters zur Wahrheit werden.

Unser demokratischer Grundsatz, dass jemand als unschuldig gilt, bis das Gegenteil bewiesen wurde, kollidiert für eine Zeit mit der demokratischen Prämisse, dass, wenn eine Person Leid erfahren hat, ihr die Würdigung dieses Leids zusteht und nicht erst mal davon ausgegangen wird, dass sie eine Falschbehauptung tätigt – auch weil man ihr eine Unschuld bis zum Beleg des Gegenteils zugesteht.

In der Praxis habe ich mich nun offensichtlich entschieden, einer Person Glauben zu schenken, die davon berichtet, menschenfeindlich angegangen worden zu sein. Und verletze damit – nicht rechtlich, aber im Grundsatz – das Prinzip, von der Unschuld des Hotelmitarbeiters auszugehen. Genauso könnte ich erwidern: Ja, aber für Ofarim gilt dieser Grundsatz ja auch. Ich gehe erst mal davon aus, dass es stimmt, was er sagt, bis das Gegenteil bewiesen worden ist. So könnten wir ewig hin- und herspringen.

Nun kommt ein anekdotisches Argument, ich will es trotzdem anführen, weil es mein Handeln begründet: Wenn eine Person hilfesuchend an sie herantritt und erklärt, ihr sei Gewalt widerfahren, sie sei beleidigt, betatscht, belästigt worden, würden sie vermutlich nicht antworten: »Ich kann mich erst dazu verhalten, wenn ein Gericht das bestätigt« oder »Ja, aber ich muss vorerst auch davon ausgehen, dass es anders gewesen sein könnte«. (Würden sie so antworten, dann würden sie damit das, was der Person widerfahren sein könnte, in Zweifel stellen und das ihr widerfahrene Leid verstärken.)

Und auch das ist auf demokratischer Ebene ein Problem: Es gibt eine lange Tradition von Betroffenen, denen nicht geglaubt wird, weil Personen sich etwas nicht vorstellen können oder schlicht nicht glauben wollen; weil sie es aus ihrer eigenen Erfahrungswelt nicht kennen. Wir erinnern uns an das große Staunen von Männern während #MeToo, die Sexismus für ein Po-Klaps-Problem der Fünfzigerjahre hielten, oder an die Betroffenheit nicht-schwarzer Menschen nach dem Mord an Georg Floyd.

Aber wenn Betroffenen nicht zugestanden wird, dass ihren Aussagen vertraut wird, bevor es ein Gericht bestätigt hat, um auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen, die real existieren – wie hätten gesellschaftliche Veränderungen in Gang gebracht werden können?