Der Golden Globe für den besten Darsteller in einem Drama ging an den US-Schauspieler Austin Butler: Er verkörpert in »Elvis« die Rock'n'Roll-Legende.

Den Preis für die beste Darstellerin in einem Drama gewann Schauspielerin Cate Blanchett für »Tár«. Sie spielt darin eine fiktive Dirigentin der Berliner Philharmoniker. Der Golden Globe für die beste Darstellerin in einer Komödie ging an Michelle Yeoh für ihre Rolle in »Everything Everyone All at Once«, einem Science-Fiction-Film über parallele Universen.