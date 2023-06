»Ein Werk, das keine menschliche Urheberschaft enthält, kommt in keiner Kategorie infrage«, heißt es in den neuen »Artificial Intelligence (AI) Protocols«, die am Freitag veröffentlicht wurden.

Die Regel wurde im Anschluss an die halbjährliche Kuratoriumssitzung der Akademie im vergangenen Monat festgelegt, auf der beschlossen wurde, dass Werke, die Elemente von KI enthalten, förderfähig sind, solange ein menschlicher Urheber für einen »bedeutenden« Beitrag zur Musik und/oder zu den Texten verantwortlich ist.