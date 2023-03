In Großbritannien gerät seit mehreren Jahren das Thema Unrecht durch Sklaverei und Kolonialismus immer stärker in den Vordergrund einer öffentlichen Debatte. Als Kristallisationspunkt galt, als Demonstranten im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste 2020 die Statue eines Sklavenhändlers in der Stadt Bristol vom Sockel stießen.