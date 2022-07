Die Partei, deren Programmatik eigentlich immer von einem überzeugten Pazifismus geprägt war und die sich stets am entschlossensten gegen die Verlängerung von Atom- und Kohlekraftwerke stemmte, hat bei diesen sehr grundsätzlichen Punkten mittlerweile umgeschwenkt. Waffenlieferungen wie auch die – zumindest vorübergehende – Laufzeitverlängerung von AKW werden nicht mehr kategorisch abgelehnt. Zumindest erklärte Ricarda Lang vorigen Sonntag bei »Anne Will«, »dass wir in jedem Moment innerhalb dieser Krise natürlich immer auf die aktuelle Situation reagieren müssen und dabei alle Maßnahmen prüfen werden. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Das haben wir nie kategorisch ausgeschlossen. Sondern wir haben immer aktuell geprüft, was macht in diesem Moment Sinn. Das werden wir auch weiter tun.«