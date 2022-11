Gruppenfoto der Fußballnationalmannschaft Sehen, hören, aber nichts sagen

Nun ist es dem Publikum vor Ort nicht einmal mehr vergönnt, den bitteren Geschmack dieses neuen Fußballs während des Spiels mit ausreichend Bier runterzuspülen – außer man zählt zu den zahlkräftigeren Verbrauchern in den VIP-Logen. Und so ganz nüchtern betrachtet ist dieser Fußball nun eben irgendwie etwas anderes, aber nicht mehr Fußball. Denn in dem Versuch, dieses neue Fußball-Überraschungs-Ei mit Spiel, Spaß und Menschenrechtsverletzungen zu verhökern, werden die moralischen Unverträglichkeiten unübersehbar. Alle symbolischen Verpackungsdiskussionen – von bunten Herzen auf Binden bis zum Wort »Love« am Kragen belgischer Trikots – sind ernüchternde Versuche, eine sichtbare Solidarisierung am offen queerfeindlichen System vorbeizuschmuggeln, die an der Erpressbarkeit all jener scheitern, die von diesem System abhängen.