Zusammenarbeit mit Ingmar Bergmann

Die Künstlerin wuchs in Österreich, Schweden und den Niederlanden auf. Sie arbeitete als Illustratorin, als Keramikerin schuf sie mehrere Kunstwerke an Bauten in Schweden und als Bühnenbildnerin gestaltete sie Bühnenräume auf der ganzen Welt. Zwischen 1966 und 1989 arbeitete sie mehrfach mit dem schwedischen Regisseur Ingmar Bergman und dem britischen Theaterregisseur Peter Brook zusammen.