Coltranes Agentin Belinda Wright sagte, er sei am Freitag in einem Krankenhaus in Schottland gestorben. Eine Todesursache nannte sie nicht.

Robbie Coltrane wurde in den 1990er-Jahren als knallharter Detektiv in der Serie »Cracker« berühmt, für die er drei Jahre in Folge bei den British Academy Television Awards als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde.