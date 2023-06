Die »Hamburger Morgenpost« erschien erstmals am 16. September 1949, 2024 stünde also das 75-jährige Jubiläum an. Bis 1980 erschien sie in einem SPD-eigenen Verlag, es folgten wechselhafte Jahre mit Eignern wie Gruner+Jahr (1986-1999), Frank Otto und Hans Barlach oder der DuMont-Mediengruppe (2009-2020).

Als Boulevardzeitung ist der Anteil an Abonnements an der verkauften Auflage traditionell gering: Im Januar sprach der frühere Xing-Manager von Harpe in dem Branchenmagazin »Meedia« von etwa 10 Prozent der Leser.

Eine frühere Sonntagsausgabe der »Mopo« wurde 2020 eingestellt, dafür erscheint die Zeitung samstags mit deutlich mehr Seiten als wochentags und trägt den Spitznamen »Dicke Mopo«. Verleger von Harpe spricht von guten Erfahrungen mit der Wochenendausgabe. Diese zeigten, dass eine »Nachfrage nach hintergründiger Lokalberichterstattung« gebe.