Die Zeiten, in denen solche Ausbrüche als tolerable Eigentümlichkeiten hypersensibler und emotionaler Künstler durchgingen, sind glücklicherweise vorbei. Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands in Niedersachsen, Frank Rieger, forderte auf Twitter bereits »eine deutliche Reaktion der Verantwortlichen«. Ein Künstler müsse Kritik ertragen, auch wenn sie überzogen erscheinen mag. Wer auf Kritik mit Gewalt reagiere, sei nicht tragbar. »Der Angriff auf die Journalistin der FAZ ist auch eine Attacke auf die Pressefreiheit«, so Rieger.