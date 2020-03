Harald Schmidt über Sprache in Corona-Zeiten Icon: Spiegel Plus Wir sind im Krieg - wo ist die Bazooka?

Die Videokolumne von Harald Schmidt

An was denken Sie, wenn Sie hören: "Nicht zu stoppen"? Bestimmt ans Virus. Wir müssen aufpassen, dass uns unsere Sprache in diesen Zeiten nicht entgleitet.