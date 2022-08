Harald Schmidt ist am Donnerstag 65 Jahre alt geworden, die Rente ist für den Entertainer und Schauspieler nicht mehr weit. In einem Interview gab Schmidt kürzlich an, aktuell nur ein Anrecht auf 272 Euro Rente zu haben, obwohl er durch seine Arbeit am Theater und für das ZDF »15 Jahre voll eingezahlt« habe. Diese Aussage war Anlass genug für den Bundesverband der Rentenberater, noch einmal nachzurechnen.