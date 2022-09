Wer sich das Theaterstück »Harry Potter und das verwunschene Kind« in Hamburg anschauen wollte, musste bislang viel Zeit einplanen. Die Geschichte von J.K. Rowling um den erwachsenen Zauberlehrling und seinen Sohn lief aufgeteilt in zwei mehrstündige Teile im Mehr!-Theater am Großmarkt. Künftig kostet die Show weniger Zeit und Geld.